還都紀念冊 一覽44民國名人墨寶

于右任、胡適、李宗仁、陳誠、蔣夢麟等這些歷史人物在同一本紀念冊上題字，是怎樣的場面？家住台北的李龍能珍藏一本抗戰勝利後，四十四位當時政軍學界頂尖人物題寫的「還都紀念冊」。眼見近日政府刻意否定抗戰與台灣光復，他大為感慨，決定將家傳墨寶數位化，讓社會大眾懷想當年風雲人物們的心境。

李龍能的父親李加勉，抗戰時擔任廣東省駐重慶辦事處長，日本投降，續任省府駐京代表。隨著大陸赤化，李家逃難到香港，兩年後遷來台灣。

李龍能說，抗戰勝利時，父親拜見恩師鄒魯，得知其新作的詩「還都吟」，便準備一本綢面紀念冊，請他題寫於上，隨後又邀請機關首長題贈。除了國府主席蔣中正之外，當時南京的名流幾乎全入列。

回首名人題字，對照後來際遇，令人感慨萬千。例如李宗仁題字「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈」，卻在流亡海外十多年後，回大陸向中共輸誠。白崇禧寫下「楚莊王功成而心懼，晉文公戰勝而色憂」，是舉國歡騰氛圍下，唯一預見危機的人。

紀念冊未來將在宋緒康的線上博物館「伍仟年」展出。網址是：https://www.chinese-heritage.com/