駁賴總統終戰說…郭岱君：台灣歸還中華民國 羅斯福同意

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰／台北報導
今年為中華民國抗戰勝利80周年，中國與亞太研究學會會長郭岱君表示，蔣介石在開羅會議，要求日本投降後，歸還東北、台灣等予中華民國，廢除「次殖民地」，並賠償中華民國，時任美國總統羅斯福也同意。記者屈彥辰／攝影
今年為中華民國抗戰勝利80周年，中國與亞太研究學會會長郭岱君表示，蔣介石在開羅會議，要求日本投降後，歸還東北、台灣等予中華民國，廢除「次殖民地」，並賠償中華民國，時任美國總統羅斯福也同意。記者屈彥辰／攝影

今年為中華民國對日抗戰勝利八十周年，中國與亞太研究學會會長郭岱君昨在婦聯會座談會表示，前總統蔣介石在開羅會議要求，日本投降後歸還東北、台灣等予中華民國，廢除「次殖民地」，並賠償中華民國，時任美國總統羅斯福也同意。她批賴清德總統提「終戰」，明明是抗戰勝利、日本戰敗，「你要當日本人就去日本」。

郭岱君指出，一九四五年八月十五日，蔣介石發表「抗戰勝利告全國軍民及全世界人士書」，表示不念舊惡，只認日本黷武軍閥為敵，不以日本人民為敵，期待中日化敵為友，日本媒體用「以德報怨」形容。開羅會議時，蔣介石要求日本投降後，歸還東北、台灣等予中華民國，廢除「次殖民地」，並賠償中華民國，獲得美國同意；蔣介石認為亞洲應建立自己的國際體系，支持泰國、韓國獨立，關注越南、印尼、印度等民族運動，對侵華日本寬容，不念舊惡，希望組成「亞洲民族解放力量」。

不過，辜寬敏基金會昨公布「國家不正常關鍵報告」，談及台灣最大的不正常，就是一個以「中國」為名的政黨，至今仍執意懷抱大中國意識形態；所謂的「光復節」，更是象徵「台灣再淪陷」。

對日抗戰勝利 中華民國 蔣介石 抗戰勝利八十周年

