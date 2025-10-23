上車沒？淡江大橋通車倒數 淡海新市鎮將迎爆發期

「淡江大橋」預計年底完工，有望掀起新一波交通紅利與房市布局潮。 圖／霞飛廣告 提供

北台灣最受矚目的三大交通建設之一「淡江大橋」，預計於2025年底完工，2026年第一季正式通車，為長年受交通所苦的淡水地區帶來歷史性的改變。而新北市府主導的淡北道路、輕軌藍海線二期也已進入施工與發包階段，預計於2029年完工通車，屆時帶來實質利多，淡水區將從「地理末梢」翻轉為「都會核心後花園」，掀起新一波交通紅利與房市布局潮。

根據市府資料，三大交通建設總投資金額達333億元，其中進度最快的淡江大橋全長約6.6公里，將連接淡水與八里，銜接台61,台64線與國道一號，未來行車將可避開目前擁擠的關渡橋與台2線瓶頸路段，串聯台北市、新北市各大核心生活圈。交通部評估，淡江大橋完工後，從淡水開車至台北車站、新板特區、新莊等雙北主要都會區，車程可望控制在30分鐘內，至桃園機場約25分鐘，大幅提升通勤與轉運效率。

淡北道路計畫將由竹圍至北投銜接北市路網，有助分流現有台2線車流。

另一方面，淡北道路計畫將由竹圍至北投銜接北市路網，預計2029年完工通車，有助分流現有台2線車流，完工後有望降低竹圍路段63%的壅塞車潮，縮短前往北士科的通勤時間至20分鐘內，強化就業通勤可行性。

至於輕軌藍海線二期工程，由新北捷運局負責規劃推動，目前已完成發包程序，預定於下半年正式動工，通車時程預計為2029年。完工後將延伸現有淡海輕軌藍海線軸線，進一步提升淡水地區軌道服務密度，擴大生活圈輻射半徑。

除了交通升級，淡水區域整體城市機能也正逐步擴充。新北市政府近年推動「淡海科技新城」計畫，推動科技產業、文創基地、公共設施與社區綠地發展為主軸，期望打造產業與生活融合的智慧城市新樣貌。該計畫定位為淡水轉型的核心引擎，除了吸引創新企業與研發機構進駐，同步增設托育中心、學校、公園與醫療資源，提升整體居住機能，提供民眾「就業在地化、生活便利化」的選擇。在政策推動與交通改善的雙重效益下，淡水正由傳統觀光小鎮轉型為科技與宜居並重的新興生活聚落，成為近年市府重點發展區域之一。

房市方面，受惠於交通建設利多與開發題材，近一年淡水房市逐步回溫。據內政部實價登錄統計，淡海新市鎮重劃區目前新案單價普遍落在每坪3至4字頭區間，與台北市市中心每坪破百萬單價相比，價差明顯，具備價格進場優勢。

淡海新市鎮預售案「新海城」規劃露天泳池，回家猶如度假。

目前淡水地區正處於轉型關鍵期，房價仍在低基期階段，隨著「交通三箭」一一到位，淡水市場預期房價將邁入結構性增值期，未來三至五年可望出現一波明顯的補漲效應。區內新案「新海城」所在區段佳，下樓就是輕軌V10站，步行100米還有雙語校園，公設部分更找來萬豪集團御用設計團隊P.I.A，打造五大主題全齡公設，吸引不少期望「以北市三成價格，換得三倍空間」的自住與首購族，被視為下一波剛性置產布局重點。在市府積極推動產業導入與城市更新的政策引導下，淡海新市鎮的居住條件與未來發展潛力日益明確，業界普遍看好，淡水未來將躍升為「首選定居地」，成為下一波都會圈人口與資金流入的重要承接區域。

