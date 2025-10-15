客委會：下階段客家幣盼2026年底推行

快訊

中央社／ 台北15日電
客委會今年發放客家幣，可在客家文化重點發展區特約店家使用。立委今天建議，都市中分散的客家族群和店家也應適用；客委會說，明年盼再推客家幣，都市客語店家也會納入討論。聯合報記者曾吉松／攝影
多名立委今天關心客家幣的使用情況及未來規畫。客委會表示，下階段的客家幣盼在明年底推行、2027年使用；主要為強化店家使用客語的程度；適用的民眾能否打破年齡限制、店家能否範圍擴大等都會考量。

立法院內政委員會今天邀請客家委員會主任委員率同所屬，及財團法人客家公共傳播基金會董事長列席報告業務概況，並備質詢。

客委會今年推行客家幣，發放逾28萬份，可在客家文化重點發展區的特約店家使用。多名立委關心客家幣發放、使用情形，另外也建議都市中的分散的客家族群和店家也應適用。

客委會主委古秀妃會後接受媒體聯訪時，再次說明後續會檢討及改進的方向。首先，有許多聲音要求開放年齡限制，這將是未來檢討的重點；另外，也正在思考如何獎勵未通過認證、非客家家庭，但對客語有興趣的族群，不過由於涉及公平性的問題，因此還待討論。

古秀妃指出，這次在執行上，也發生約700多名民眾反映，明明抽中了客家幣卻無法使用，後續檢查發現是登記步驟未完成，網頁設計可能會讓人誤會已完成登記，將會是下次改善的重點。

至於許多立委希望將範圍擴大到非客家重點發展區，古秀妃表示將會進一步討論；此外目前只要求客語商店的經營者會說客語，後續將討論是否限制營業內容的類別，如限制連鎖店或金飾店等，加強考慮店家「客家文化」的屬性。

古秀妃說，目前仍然期望明年能再次推行客家幣，但可能會是在明年底推出、2027年使用，主要原因是希望強化店家使用客語的程度，可能會需要用1年的時間與店家進行意識培力與語言訓練。

古秀妃坦言，客委會的預算不多，今年約新台幣41億元、明年35億元，為客家幣撥出2億餘元已經非常吃重；今年客家幣執行2個月後，有向店家進行問卷調查，結果顯示，店家主動向消費者說客語的比率約40%，表示還有很大的進步空間，目標是達到100%。

