美YouTuber讚花東岩石天堂 台灣多元韌性如蛇紋岩

「如果要用一種岩石代表台灣，我會選蛇紋岩」。來自美國的地質與環境教育者柯澗敏說，常見於花東、由多種礦石組成的蛇紋岩，是數百萬年前，從橄欖岩歷經高溫高壓蛻變而成，正如台灣在複雜的歷史與重重挑戰中，淬煉成一個多元堅韌的民主國家。

出生於美國明尼蘇達州的柯澗敏（JimmyKelloway），目前任職國立東華大學台灣東部地震研究中心助理研究員，同時經營YouTube頻道「台灣岩石大哥Taiwan Rock Guy」。

他將泥巴變成石頭的過程，比喻為生牛肉煮成全熟牛排，把火成岩形容成火系寶可夢、將變質岩比擬作最終進化型寶可夢，透過有趣易懂的短片，帶觀眾走進台灣的地質世界。

柯澗敏接受中央社專訪時說，「石頭是一部歷史書」。他認為，岩石能記錄環境的變遷，只要懂得解讀，就能拼湊出地球幾十億年來的故事。

比如三大岩類中的沉積岩，經過一連串的沉澱與堆積，顆粒大小能透露古代海洋與河流的狀態；由岩漿冷凝形成的火成岩，則可能是一本火山爆發的日記；至於變質岩，經歷高壓與高溫，故事更為曲折複雜。

「所以我說台灣是一個完美的365天地質學教室，而花東更是岩石天堂」。柯澗敏解釋，台灣擁有美麗的高山、河流和岩石峽谷，一年四季都適合踏出家門接觸大自然，且在花蓮玩一天就可以看到沉積岩、火成岩與變質岩，他的老家明尼蘇達州，地形相對單一平坦，且時常下雪，難以見到多樣的石頭。

從北美五大湖到台灣花東，美國童軍小子變身台灣岩石大哥。柯澗敏說自己從小熱愛大自然，參加童軍活動時常在戶外探索，暑假時還會到五大湖撿石頭。而一部介紹墨西哥水晶洞的紀錄片，更成為他立志鑽研地質學的契機，「比人更大的水晶晶體，我看了真的滿驚訝，想了解這東西怎麼來的。」

除了石頭，柯澗敏在13歲時無心插柳地選修了中文課，當時考試的其中一項測驗，甚至是背下周杰倫歌曲的歌詞，而中文這份興趣也一路伴隨他走進大學校園。

「我沒有放棄地質，也沒有放棄中文」，取得地質學、中文雙學士學位後，柯澗敏來到台灣，在台東利吉國小教英文。

回顧那段在台東教書的日子，柯澗敏表示，經過利吉惡地地質公園時，他會停下腳步閱讀解說牌，覺得內容相當艱深，心想這應該是出自一位專業教授之手，但同時也在思考，如果要帶小朋友認識利吉惡地，就必須把知識變得更淺顯易懂，「我想我應該做得到」。

柯澗敏坦言，石頭這部歷史書，對很多人來說確實像是用外星人語寫成的，他想當一名詩人、翻譯，把地球的故事說得更浪漫、平易近人。於是他開始嘗試把中文、地質、教學連結起來，也在那時埋下成為「台灣岩石大哥」的種子。

美國環境教育工作者柯澗敏在台灣推廣戶外教育課程。中央社

離開台東後，柯澗敏剛回美國從事教育相關工作就碰上COVID-19疫情，當美國學生都在線上上課，他看見在台灣朋友依然如常生活、甚至還能去聽演唱會，讓他更加嚮往重返台灣，於是他先到澎湖教英文，接著到東華大學攻讀環境教育碩士學位，畢業後選擇繼續留在花蓮。

很多人好奇柯澗敏為何從美國來到台灣，他笑著解釋，自己從小喜歡地質、從小喜歡學中文，「如果你知道台灣東部有這麼豐富的地質景觀，那理所當然會在這裡。」

「如果要用一種岩石代表台灣，我會選蛇紋岩」，柯澗敏娓娓道來。數百萬年前台灣這座島嶼形成時，如擠牙膏一般，把橄欖岩從幾十公里深的板塊交接處擠上來，經過超高溫與超高壓，橄欖岩進化成蛇紋岩，就像台灣曾歷經荷蘭等不同國家殖民，如今則被中國欺負，在複雜的歷史與重重挑戰中，淬煉成一個堅韌的民主國家。

以族群的角度來看，柯澗敏表示，台灣從最開始的原住民，漸漸多了客家人、閩南人等，以及來自歐美、東南亞等地區的新移民，讓台灣匯聚多元文化，就像蛇紋岩組成結構包含磁鐵礦、豐田玉、陽起石等多種礦石。

前前後後在台灣生活了5年，柯澗敏未來打算出版一本可以帶著上山下海的互動式地質教育書，也希望能獲得就業金卡，繼續扎根台灣；現在的他，則把重心放在拍攝介紹台灣地質的短影片。

除了中文，柯澗敏說，他之所以堅持也將影片做成英文版本，是希望藉此把台灣的地質之美分享給全世界，並規劃進一步創業，開設完整課程介紹花蓮，吸引更多外國人來台灣，「我想要讓更多朋友看，我為什麼那麼喜歡這裡」。