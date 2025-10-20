救國團73週年全國公益日溫暖啟動，以行動實踐永續關懷

為慶祝成立73週年，救國團於10月18日上午9時30分假新北市永和國民運動中心舉辦「公益永續‧攜手築夢」全國公益日活動，由救國團翁宏文副主任主持，總團部及救國團之友聯誼會總會主辦，新北市團委會承辦，結合永續理念與公益行動，透過二手市集、愛心義賣、偏鄉學童才藝展演及全國公益連線，展現救國團長期推動社會服務與永續發展的堅定信念。

救國團「公益永續‧攜手築夢」全國公益日活動溫暖啟動。 圖／救國團

活動現場除設有10個永續二手市集攤位販售生活用品與點心外，也設立「愛心築夢基金」，號召民眾以實際行動響應公益，期望募集5萬元善款，作為協助偏鄉學童體驗運動設施之用。曾參與「愛分享聚光計畫」的花東地區小朋友，也特地北上獻藝，帶來音樂與舞蹈表演，天真笑容感染全場，傳遞希望與感恩。

此外，活動同步與全國各縣市團委會進行SNG視訊連線，分享各地舉辦公益活動的實況，讓「人人做公益、處處有溫情」的理念遍地開花，展現救國團公益網絡的力量與溫度。

救國團翁宏文副主任致詞表示，救國團推動「全國公益日」的初衷，是希望以具體行動倡導「人人做公益、時時做公益、處處做公益」，透過每一份愛的力量，讓永續不再只是口號，而是融入生活的日常。他指出，今年活動主題「公益永續‧攜手築夢」，象徵公益與永續相互交織的價值，提醒每個人都能在生活中實踐責任消費與資源再利用，為環境保護與社會共好盡一份心力。

救國團翁宏文副主任致贈新北市永吉國小聚光計劃公益圓夢禮物。 圖／救國團

翁副主任也提到，近年氣候變遷與極端天災頻仍，正考驗著社會的韌性與凝聚力。今年9月花蓮地區因豪雨引發馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重災情，救國團立即啟動「花蓮光復災後關懷應變小組」，整合全國志工與「張老師」心理輔導團隊，展開物資捐助、校園清理、心理關懷等行動。截至目前，已有177位志工深入災區，投入清潔、分發物資與陪伴輔導的工作。

10月9日，葛永光主任親率義工代表前往花蓮縣政府，捐贈新臺幣284萬元救災基金、高壓清洗機50台、清潔用具115組及漂白水1800公升，協助公共場所與校園清潔消毒，加速災後復建。這一系列行動不僅展現了救國團「在同胞的需要上，看見自己的責任」的核心精神，更彰顯民間公益力量與政府合作的典範。

他也感謝全國志工與「張老師」中心夥伴長期投入，無論是在災害現場、社區活動、或教育輔導中，皆默默奉獻心力，讓公益能量綿延不絕。救國團將持續整合青年力量與社會資源，陪伴需要幫助的族群，讓愛的行動不止於捐助，而是深入人心、長久陪伴。

現場民眾反應熱烈，不僅踴躍參與義賣與公益體驗活動，也在學童純真的歌聲中感受到善意循環的力量。活動最後，隨著連線畫面中各地團委會共同揮舞旗幟、齊聲祝福「救國團73歲生日快樂」的歡呼聲，將全場氣氛推向高潮。

葛主任也在會後表示，無論是花蓮災區的重建，或是全國公益日的推動，救國團始終以「造夢成真、永續同行」為核心理念，將愛與希望化為行動，未來也將持續推廣公益日活動，結合教育、環保、志願服務等面向，推動青年參與社會、關懷弱勢、守護環境，以實際行動實踐永續發展目標，讓「公益永續‧攜手築夢」不僅是一場活動主題，更是一條持續前行的路。