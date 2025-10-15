《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即
聯合新聞網（udn）年度重磅會員活動《百萬會員召集令 百萬名車開回家》活動持續升溫，自開跑以來全台會員熱情響應，截至10月中旬，會員參加人數已突破30萬人！隨著參與人數不斷攀升，距離首個百萬禮等級「宏佳騰 Aeontek EV-C1 電動車」解鎖門檻僅一步之遙，壓軸大獎即將亮相。
參與度爆棚！抽獎券累積創新高 全民參與熱潮延燒
活動期間，只要登入或加入udn會員，每日完成瀏覽聯合新聞網新聞，即可獲得抽獎券，每張抽獎券都是一次中獎機會。全台會員每日連線參與，抽獎券數在短短數週內突破40萬張，顯現會員對活動的高度投入，也推進百萬禮目標邁向新里程碑。
活動規則，會員參加人數越多，百萬禮獎項將自動升級。當累積會員人數達60萬人時，即可解鎖首個百萬禮「宏佳騰 Aeontek EV-C1 電動車」。後續還將依人數進度升級至黃金貳兩、Kia油電車與Volvo EX30電動車等夢幻級獎項，讓所有參與者都能成為解鎖驚喜的一份子。
周周有抽、月月有獎 百萬禮最終登場
活動即日起至2025年12月31日止，每日最多可獲得三張抽獎券，累積越多中獎機率越高，同時集結全民力量，共同解鎖宏佳騰電車大獎，並準備迎接下一階段的「黃金貳兩」豪華禮！邀請全民把握時間，天天上線累積抽獎券，成為下一位抱走百萬大獎的幸運兒！
活動詳情：https://event.udn.com/bd_million_2025/
