卓越新聞獎 聯合報8作品入圍

聯合報採訪團隊在403地震周年，推出「花蓮觀光誰來救」專題報導，深入討論震後花蓮觀光低迷、太魯閣國家公園復建、災民安置等面向，獲得卓越新聞獎入圍肯定。圖／截自聯合報 第二十四屆卓越新聞獎昨公布入圍名單，聯合報系共入圍八件作品，將在十一月十八日頒獎。卓越新聞獎基金會表示，入選作品的議題涵蓋社會弱勢與人權、環境與氣候變遷、公共治理與民主發展、科技衝擊與數位倫理，及文化認同與社會轉型等面向。

平面及網路類獎項，四獎共二十六作品入選，聯合報及報導者各入選五件，是各媒體最多。電視及網路類入圍一項、不分媒體類別入圍二項。

聯合報系入圍名單如下，特寫新聞獎：花蓮地震系列專題報導／王燕華、王思慧、林佳彣、游振昇、甘芝萁。

突發新聞獎：二○二四南韓總統尹錫悅戒嚴風暴／轉角國際楊虔豪、林齊晧、賴昀、王穎芝。

解釋報導獎：國土計畫法淪俄羅斯輪盤，土地正義如何補破網？／侯俐安、黃婉婷、游昌樺、鄭朝陽、洪敬浤。

新聞評論獎：奧運之後，我們更該談論性別：生理醫學中，無法一體適用的「女性經驗」／轉角國際謝達文。從國際案例看亞亞事件：仇恨言論或是叛國罪？言論自由的邊界問題／轉角國際江玉敏。

長篇深度報導獎：地熱與它的產地／udn.com游昌樺、侯俐安、余承翰、王彥鈞、董子誠。

財經新聞獎：新太空時代：地緣角力、國安戰場、商業版圖 誰將搶占宇宙藍海？／林秀姿、洪欣慈、許珮絨、林雨荷。

新聞敘事創新獎：卓溪黑熊之死－開槍護管員的內心告白／蔡惠萍、游艾玲、蘇韋豪、葉信菉。