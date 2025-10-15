聽新聞
0:00 / 0:00

卓越新聞獎 聯合報8作品入圍

聯合報／ 記者李承穎／台北報導

聯合報採訪團隊在403地震周年，推出「花蓮觀光誰來救」專題報導，深入討論震後花蓮觀光低迷、太魯閣國家公園復建、災民安置等面向，獲得卓越新聞獎入圍肯定。圖／截自聯合報
聯合報採訪團隊在403地震周年，推出「花蓮觀光誰來救」專題報導，深入討論震後花蓮觀光低迷、太魯閣國家公園復建、災民安置等面向，獲得卓越新聞獎入圍肯定。圖／截自聯合報
第二十四屆卓越新聞獎昨公布入圍名單，聯合報系共入圍八件作品，將在十一月十八日頒獎。卓越新聞獎基金會表示，入選作品的議題涵蓋社會弱勢與人權、環境與氣候變遷、公共治理與民主發展、科技衝擊與數位倫理，及文化認同與社會轉型等面向。

平面及網路類獎項，四獎共二十六作品入選，聯合報及報導者各入選五件，是各媒體最多。電視及網路類入圍一項、不分媒體類別入圍二項。

聯合報系入圍名單如下，特寫新聞獎：花蓮地震系列專題報導／王燕華、王思慧、林佳彣、游振昇、甘芝萁。

突發新聞獎：二○二四南韓總統尹錫悅戒嚴風暴／轉角國際楊虔豪、林齊晧、賴昀、王穎芝。

解釋報導獎：國土計畫法淪俄羅斯輪盤，土地正義如何補破網？／侯俐安、黃婉婷、游昌樺、鄭朝陽、洪敬浤。

新聞評論獎：奧運之後，我們更該談論性別：生理醫學中，無法一體適用的「女性經驗」／轉角國際謝達文。從國際案例看亞亞事件：仇恨言論或是叛國罪？言論自由的邊界問題／轉角國際江玉敏。

長篇深度報導獎：地熱與它的產地／udn.com游昌樺、侯俐安、余承翰、王彥鈞、董子誠。

財經新聞獎：新太空時代：地緣角力、國安戰場、商業版圖 誰將搶占宇宙藍海？／林秀姿、洪欣慈、許珮絨、林雨荷。

新聞敘事創新獎：卓溪黑熊之死－開槍護管員的內心告白／蔡惠萍、游艾玲、蘇韋豪、葉信菉。

卓越新聞獎 黑熊 花蓮 地震

延伸閱讀

金鐘60／溫妮「正港分局」唯一入圍　陷入「我怎麼入圍」瘦到40公斤

金鐘60／曾莞婷西裝中空火辣逼人　開口邀「壁虎」走紅毯遭拒

金鐘60／3度對決楊謹華！柯佳嬿打開天窗說亮話：獎座不嫌多

《轉角國際》入圍第24屆卓越新聞獎：突發新聞獎、新聞評論獎

相關新聞

卓越新聞獎 聯合報8作品入圍

第二十四屆卓越新聞獎昨公布入圍名單，聯合報系共入圍八件作品，將在十一月十八日頒獎。卓越新聞獎基金會表示，入選作品的議題涵...

歷史上的今天／1960年電影虎妞開拍 影星市長齊聚片廠

1960年10月15日，香港中國電影公司新片《虎妞》 ，在北投復興崗的中製廠舉行開鏡儀式。由穿著朱紅色洋裝的製片人徐文若主持，演員們都化好了粧，出場與來賓見面，到場祝賀參觀的來賓及觀眾達六百餘人，有時任台北市長黃啟瑞、李潔、龍芳、夏維堂、沙榮峰、周劍光等，把會場擠得滿滿的。

95歲資深外交官林尊賢新書 揭台韓斷交後與潘基文秘密過往

95歲的資深外交官林尊賢今（14日）在台北雙連長老教會發表新書「外交老兵——林尊賢回憶錄」，他在1992年中華民國與南韓...

卓越新聞獎今公布 聯合報8件入圍文字類獎項大贏家

第24屆卓越新聞獎今天公布入圍名單，聯合報系共入圍8件作品，其中平面及網路（文字）類就以「花蓮地震系列專題」等深度報導，...

王世堅兩岸爆紅！《沒出息》神曲為什麼能掀起現象級的潮流？

民進黨立委王世堅質詢時的用詞，被中國創作者改編為《沒出息》，一句句「本來應該從從容容游刃有餘！現在是匆匆忙忙連滾帶爬」成了網路迷因，更成了現象級的潮流，為什麼會有如此熱烈的迴響？ 有人笑

「宋恭源永續化學獎」首屆得主奧馬爾．亞基 獲2025諾貝爾化學獎 2年內將來臺開講

從諾貝爾殿堂到臺灣高等學府 以永續科學啟發臺灣下一代2025年諾貝爾化學獎於10月8日揭曉，加州大學柏克萊分校化學系詹姆斯與內爾蒂崔特講座教授奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi）名列三位得主之一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。