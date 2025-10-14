95歲資深外交官林尊賢新書 揭台韓斷交後與潘基文秘密過往

95歲的資深外交官林尊賢今（14日）在台北雙連長老教會發表新書「外交老兵——林尊賢回憶錄」，他在1992年中華民國與南韓斷交後，出任首位駐韓代表，與當時在南韓外交部工作、後來成為聯合國秘書長的潘基文每月固定密會，為斷交後的航權問題來回角力。

書中形容「韓台斷交的衝擊與潘基文的靈活外交」，當林尊賢派駐南韓時，兩國剛斷交不久，台韓關係陷入前所未有的低潮；在這段期間，潘基文奉命秘密前來拜會，主動提出希望每月能固定見一次面，雙方不帶秘書，在市區飯店密談。

林尊賢說，每月會談多半聚焦航權談判，但進度緩慢，因我方要求南韓道歉，或至少展現出誠懇態度，畢竟台韓航線對台並非不可或缺，而失去台灣航線的南韓得繞行，要付出極大經濟代價；他說，南韓一方面積極發展對中的經貿關系，一方面又不完全放棄在台灣的利益，試圖尋求平衡，這是國際現實中的權衡；各方互不相讓下，兩國航權一直到2005年才恢復通航。

林尊賢為戰後首批台籍外交菁英，投身外交工作46年，足跡橫跨11國，曾派駐菲律賓、澳洲、日本、斐濟、美國與加勒比海多國；他致詞時謙稱自己不會說話，不善於單打獨鬥，但喜歡交朋友，今天的新書發表會現場聚集多位退休外交官員，包含外交部前部長錢復、田弘茂、國安會前秘書長胡為真和前駐日代表馮寄台等人。

外交部長林佳龍也到場祝賀，他說，這不僅是外交的故事，更是台灣社會走向現代化、走向世界的一個故事；他說，是妻子廖婉如在一次親友聚會問林尊賢是否有意寫回憶錄，進而鼓勵林尊賢出版此書。

林佳龍說，外交並不是抽象的國與國交往，而是具體的人與人互動，支撐著台灣在困難環境中不至於孤立；外交官並不是國家代表，而是一個有血有肉的人，同樣需要理解與關懷；此外，他提到台灣的主體性，稱只有當台灣內部逐漸建立起民主與本土意識，在國際上才有立足之地。