快訊

整理包／空服員抱病值勤猝死！盤點長榮航空近年勞資爭議黑歷史

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

李亞鵬宣布2度離婚！小19歲嫩妻3年婚破裂 負債高達110億

聽新聞
0:00 / 0:00

卓越新聞獎今公布 聯合報8件入圍文字類獎項大贏家

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
聯合報採訪團隊在403地震周年，推出「花蓮觀光誰來救」專題報導，深入討論震後花蓮觀光低迷、太魯閣國家公園復建、災民安置等面向，獲得卓越新聞獎入圍肯定。圖／截自聯合報
聯合報採訪團隊在403地震周年，推出「花蓮觀光誰來救」專題報導，深入討論震後花蓮觀光低迷、太魯閣國家公園復建、災民安置等面向，獲得卓越新聞獎入圍肯定。圖／截自聯合報

第24屆卓越新聞獎今天公布入圍名單，聯合報系共入圍8件作品，其中平面及網路（文字）類就以「花蓮地震系列專題」等深度報導，入圍5項，堪稱大贏家。

卓越新聞獎基金會今天公布第24屆卓越新聞獎17個專業獎項的入選作品名單共98件，主辦單位表示，入選作品的議題涵蓋社會弱勢與人權、環境與氣候變遷、公共治理與民主發展、科技衝擊與數位倫理，以及文化認同與社會轉型等面向，將於11月18日頒獎。

在平面及網路（文字）類獎項部分，4個獎項共有26件作品入選，其中聯合報及報導者各入選5件，是各媒體最多。另在電視及網路（影音）類入圍1項、不分媒體類別入圍2項。

聯合報系入圍名單包括

特寫新聞獎：花蓮地震系列專題報導／聯合報王燕華、王思慧、林佳彣、游振昇、甘芝萁

突發新聞獎：2024南韓總統尹錫悅戒嚴風暴 ／ 聯合報轉角國際楊虔豪、林齊晧、賴昀、王穎芝

解釋報導獎：國土計畫法淪俄羅斯輪盤，土地正義如何補破網？ ／聯合報侯俐安、黃婉婷、游昌樺、鄭朝陽、洪敬浤

新聞評論獎：奧運之後，我們更該談論性別：生理醫學中，無法一體適用的「女性經驗」 / 聯合報轉角國際謝達文，以及從國際案例看亞亞事件：仇恨言論或是叛國罪？言論自由的邊界問題 / 聯合報轉角國際江玉敏

長篇深度報導獎：地熱與它的產地 / udn.com　游昌樺、侯俐安、余承翰、王彥鈞、董子誠

財經新聞獎：新太空時代：地緣角力、國安戰場、商業版圖 誰將搶占宇宙藍海？ / 聯合報林秀姿、洪欣慈、許珮絨、林雨荷

新聞敘事創新獎：卓溪黑熊之死－開槍護管員的內心告白 / 聯合報蔡惠萍、游艾玲、蘇韋豪、葉信菉

卓越新聞獎

延伸閱讀

「超級冰冰Show」首次入圍亞洲電視大獎 白冰冰直呼心情真爽

第24屆卓越新聞獎 中央社入圍3件作品

金鐘60／出道10年入圍金鐘男主角　宋偉恩服務角色是最大課題

林強配樂搭配花蓮歷史影像　影視聽中心攜珍貴典藏「家庭電影」

相關新聞

王世堅兩岸爆紅！《沒出息》神曲為什麼能掀起現象級的潮流？

民進黨立委王世堅質詢時的用詞，被中國創作者改編為《沒出息》，一句句「本來應該從從容容游刃有餘！現在是匆匆忙忙連滾帶爬」成了網路迷因，更成了現象級的潮流，為什麼會有如此熱烈的迴響？ 有人笑

卓越新聞獎今公布 聯合報8件入圍文字類獎項大贏家

第24屆卓越新聞獎今天公布入圍名單，聯合報系共入圍8件作品，其中平面及網路（文字）類就以「花蓮地震系列專題」等深度報導，...

「宋恭源永續化學獎」首屆得主奧馬爾．亞基 獲2025諾貝爾化學獎 2年內將來臺開講

從諾貝爾殿堂到臺灣高等學府 以永續科學啟發臺灣下一代2025年諾貝爾化學獎於10月8日揭曉，加州大學柏克萊分校化學系詹姆斯與內爾蒂崔特講座教授奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi）名列三位得主之一

廣角鏡／訪賓昏倒 總統秒變醫師

民進黨立委邱議瑩昨在臉書貼出影片表示，她上午陪同獅子會成員參觀總統府時，有位獅子會成員在賴清德總統面前昏倒，「賴總統立刻...

歷史上的今天／1958年林語堂夫婦歸國 學術界百人接機

1958年10月14日當日上午10時35分，旅美學人林語堂偕夫人搭香港航空公司班機飛抵台北，回到闊別14年的祖國懷抱。他表示將儘量利用預定逗留的二、三周時間，參觀各地，並在幾所大學進行學術性講演。當日上午前往機場歡迎林語堂夫婦的，有何應欽、蔣夢麟、李濟、羅家倫、馬星野、曾虛白、浦薛鳳、李熙謀、陳清文、陳雪屏、張目寒、杜元載、黃啟瑞等政府首長、學術界人士數百人，廈門大學校友會、聖約翰大學同學會與林氏親友多人也在機場歡迎，為該年繼胡適博士之後，歡迎學術界人士歸國情況最熱烈的一次。

定點臨時托育服務

桃園市持續以「友善育兒城市」為目標，繼112年10月推出「定點臨時托育服務」後，今年再度迎來全新突破。短短2年，據點數量自3處倍增達45處，服務涵蓋全市各行政區，讓家長臨時有托育需求時，就近即可找到安

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。