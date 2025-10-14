卓越新聞獎今公布 聯合報8件入圍文字類獎項大贏家

1958年10月14日當日上午10時35分，旅美學人林語堂偕夫人搭香港航空公司班機飛抵台北，回到闊別14年的祖國懷抱。他表示將儘量利用預定逗留的二、三周時間，參觀各地，並在幾所大學進行學術性講演。當日上午前往機場歡迎林語堂夫婦的，有何應欽、蔣夢麟、李濟、羅家倫、馬星野、曾虛白、浦薛鳳、李熙謀、陳清文、陳雪屏、張目寒、杜元載、黃啟瑞等政府首長、學術界人士數百人，廈門大學校友會、聖約翰大學同學會與林氏親友多人也在機場歡迎，為該年繼胡適博士之後，歡迎學術界人士歸國情況最熱烈的一次。

