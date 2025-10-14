聽新聞
卓越新聞獎今公布 聯合報8件入圍文字類獎項大贏家
第24屆卓越新聞獎今天公布入圍名單，聯合報系共入圍8件作品，其中平面及網路（文字）類就以「花蓮地震系列專題」等深度報導，入圍5項，堪稱大贏家。
卓越新聞獎基金會今天公布第24屆卓越新聞獎17個專業獎項的入選作品名單共98件，主辦單位表示，入選作品的議題涵蓋社會弱勢與人權、環境與氣候變遷、公共治理與民主發展、科技衝擊與數位倫理，以及文化認同與社會轉型等面向，將於11月18日頒獎。
在平面及網路（文字）類獎項部分，4個獎項共有26件作品入選，其中聯合報及報導者各入選5件，是各媒體最多。另在電視及網路（影音）類入圍1項、不分媒體類別入圍2項。
聯合報系入圍名單包括
特寫新聞獎：花蓮地震系列專題報導／聯合報王燕華、王思慧、林佳彣、游振昇、甘芝萁
突發新聞獎：2024南韓總統尹錫悅戒嚴風暴 ／ 聯合報轉角國際楊虔豪、林齊晧、賴昀、王穎芝
解釋報導獎：國土計畫法淪俄羅斯輪盤，土地正義如何補破網？ ／聯合報侯俐安、黃婉婷、游昌樺、鄭朝陽、洪敬浤
新聞評論獎：奧運之後，我們更該談論性別：生理醫學中，無法一體適用的「女性經驗」 / 聯合報轉角國際謝達文，以及從國際案例看亞亞事件：仇恨言論或是叛國罪？言論自由的邊界問題 / 聯合報轉角國際江玉敏
長篇深度報導獎：地熱與它的產地 / udn.com 游昌樺、侯俐安、余承翰、王彥鈞、董子誠
財經新聞獎：新太空時代：地緣角力、國安戰場、商業版圖 誰將搶占宇宙藍海？ / 聯合報林秀姿、洪欣慈、許珮絨、林雨荷
新聞敘事創新獎：卓溪黑熊之死－開槍護管員的內心告白 / 聯合報蔡惠萍、游艾玲、蘇韋豪、葉信菉
