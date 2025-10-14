王世堅兩岸爆紅！《沒出息》神曲為什麼能掀起現象級的潮流？

民進黨立委王世堅質詢時的用詞，被中國創作者改編為《沒出息》，一句句「本來應該從從容容游刃有餘！現在是匆匆忙忙連滾帶爬」成了網路迷因，更成了現象級的潮流，為什麼會有如此熱烈的迴響？





有人笑說，如果最近聽到「本來應該」卻不知道後面要接什麼，那代表最近的上網量真的太少了，必須多上網。

本來應該 從從容容游刃有餘 現在是 匆匆忙忙連滾帶爬 睜眼說瞎話 你在哽咽什麼啦 你在哭什麼哭 沒出息

提起民進黨立法委員王世堅，台灣人腦中浮現的形象，往往是市議會或立法院那張拍桌、甩頭，情緒激昂、直言敢批的大砲身影。他因長相神似恐怖電影角色「恰吉」，被戲稱為「台版恰吉」，這個外號卻意外描繪了他火力全開、語不驚人死不休的問政風格。

王世堅問政時常脫口而出的犀利「金句」，搭配其極富戲劇張力的肢體語言，成為一位另類的話題製造機。

而近日，由中國音樂創作者王搏創作，以他質詢時犀利用詞為歌詞的歌曲《沒出息》，掀起了熱烈迴響，更以一種前所未有的姿態，在中國社群媒體上炸裂，並以「紅回台灣」的奇特路徑，成為華語網路世界最現象級的文化事件。

王世堅的爆紅拋開政治，成了現象級的網路迷因

台灣影視明星或藝人在中國爆紅，也許不稀奇。但這次的主角是王世堅：一位政治立場鮮明、隸屬民進黨的現任立法委員，他的「質詢語錄」竟然在中國的抖音、B站等平台被改編成洗腦神曲，並迅速積累超過數億次的播放量，這簡直是政治與文化傳播史上的一則離奇案例。

因為政治人物，尤其是具有特定政黨色彩者，要在中國社群得到娛樂性的共鳴，幾乎是難以想像的事。

而王世堅的爆紅，成功地將其政治人物的身份，轉化為一個純粹的「網路迷因」素材。兩岸網友得以拋開政治立場的對立，單純享受他言辭與畫面的戲劇性、幽默感，達成一種罕見的娛樂共鳴。這除了是王世堅的個人現象，也是短影音時代，內容對意識形態的一次巧妙突圍。

王世堅為何能在中國社群走紅？關鍵在於這首名為《沒出息》的「神曲」，它精準地抓住了兩個核心元素：魔性節奏與普世情緒。

中國音樂創作者王搏創作，王世堅意外喚醒現代生活的焦慮

這首神曲的創作，源於中國音樂創作者王搏，王搏擷取了王世堅過往市議員時期，在台北市議會質詢前市長柯文哲的經典片段，其中，最核心的「金句」便是那段富有強烈節奏感的咆哮。

王搏將這段充滿抑揚頓挫、極富戲劇張力的原音，配上節奏感極強的風格電子樂。歌曲中，王世堅激動的語氣、拍桌甩頭的肢體動作被精準卡點，形成一種悲壯又荒謬的強烈反差感。

《沒出息》的歌詞雖然源自政治場景，但其所蘊含的「從從容容游刃有餘」與「匆匆忙忙連滾帶爬」的對比，卻是現代社會中普遍存在的內耗與焦慮。

無論是面對職場的無奈、學業的壓力，還是生活中的拖延，這兩句話幾乎能完美契合。王世堅的「咆哮」，意外成為年輕人對自身狀態的一種黑色幽默之自我激勵或反諷。

中國網友更將這些語錄套用至各種生活情境，讓政治語言意外轉化為一種新世代的語錄。

歌曲《沒出息》一經發布，在抖音上便掀起爆炸式熱潮。相關影片播放量迅速擴散，演變成一場全民參與的二創狂歡。

王世堅本人幽默回應：真的是人才濟濟，嘆為觀止

這當中包含音樂改編，像是網友以鋼琴、國樂、甚至嗩吶等樂器進行演繹，也有網友運用AI技術，為歌曲製作了熱血動漫版MV《堅定系》，也有網友製作了搖滾版，讓王世堅化身為搖滾樂團主唱。

台灣藝人也紛紛模仿或翻唱，前立委高嘉瑜更笑說，「我都還沒出唱片，堅哥的最新單曲，已經紅遍大江南北，我真的『沒出息』。」

面對自己意外登上爆紅奇景，王世堅本人展現了高度的幽默感。他受訪時笑稱，「真的是人才濟濟，充滿天才與鬼才」，並對於這些創意作品直呼「嘆為觀止」。

他甚至在國慶日當天幽默引用金句，祝賀大家連假過得「從從容容游刃有餘」，別在收假時「匆匆忙忙連滾帶爬」，進一步強化了這個網路迷因的生命力。

王世堅的各種金句，也包含這些：

「想進立院？Over my dead body」 「獨騙騙不如眾騙騙」 「壞師父引進門，傻徒弟跟著完成」 「我是堅系，只有王世堅一個人的堅系」 「偽君子的代名詞，就是黃國昌」

這次的《沒出息》神曲，不僅為王世堅創造了從政以來最廣泛的知名度，也為兩岸網路文化交流，意外添上了一筆極具瘋狂和娛樂性的註腳。

（本文出自2025.10.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）