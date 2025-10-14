第24屆卓越新聞獎 中央社入圍3件作品

快訊

中央社／ 台北14日電

第24屆卓越新聞獎入選名單今天公布，中央社「3D揭密棒球九宮格」報導入圍新聞敘事創新獎，文化+雙週報「老地方不說再見」入圍藝術與文化新聞獎，攝影記者吳家昇則入圍單張新聞攝影獎。

第24屆卓新獎入選名單公布記者會今天舉行，由社會公器獎評審召集人黃榮村揭曉，此次社會公器獎由「公共電視新聞部東南亞語新聞」獲得。他指出，公視自2018年4月起開播東南亞語新聞，服務百萬新住民，提供即時可信資訊，在重大事件中發揮媒體重要角色，可說是亞洲先驅。

黃榮村表示，評審認為公視新聞部東南亞語新聞製作專題深入探討移工、新住民及留學生的文化與權益議題，也培養了東南亞語新聞人才，其優良報導品質在社會發揮影響力。

今年卓新獎參賽總件數為771件，經評審團37名委員審閱，共選出98件入選作品。卓越新聞獎基金會執行長陳靜雲表示，今年賽事調整規定，限制個別媒體機構在單一獎項參賽件數上限5件，參賽總數較去年減少95件，評審們均認為參賽作品水準整齊，且部分獎項更優於往年。

中央社此次共入圍3件作品，包含吳家昇以「林是見與小蟲」入圍單張新聞攝影獎；文化+雙週報團隊趙靜瑜、邱祖胤、王寶兒、葉冠吟以「老地方不說再見 那些走進廢墟的文化造夢者們」入圍藝術與文化新聞獎；還有報導「3D揭密棒球九宮格：極速火球與魔幻球路的運動科學」入圍新聞敘事創新獎。

陳靜雲表示，在98件入選作品中，議題涵蓋社會弱勢與人權、環境與氣候變遷、公共治理與民主發展、科技挑戰與數位倫理，以及文化認同與社會轉型等面向。媒體最近風波不斷，新聞自主也遭受懷疑，卓新獎見證優秀新聞工作者的專業與努力，希望讓大家多多關注這些優秀的新聞工作者。

第24屆卓越新聞獎頒獎典禮預計於11月18日下午2時舉行，地點在誠品生活松菸店B1表演廳。

東南亞 卓越新聞獎

