「宋恭源永續化學獎」首屆得主奧馬爾．亞基 獲2025諾貝爾化學獎 2年內將來臺開講

從諾貝爾殿堂到臺灣高等學府 以永續科學啟發臺灣下一代
2025年諾貝爾化學獎於10月8日揭曉，加州大學柏克萊分校化學系詹姆斯與內爾蒂崔特講座教授奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi）名列三位得主之一。亞基教授於今年4月甫獲國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）首屆「宋恭源永續化學獎」（IUPAC Soong Prize for Sustainable Chemistry）肯定，並於7月在馬來西亞吉隆坡舉行的IUPAC世界化學大會上親自出席領獎，未來2年內並將於臺灣大學發表公開演講。

2025諾貝爾化學獎三位得主之一奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi）。 圖／IUPAC 提供
2025諾貝爾化學獎三位得主之一奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi）。 圖／IUPAC 提供

首屆「宋恭源永續化學獎」肯定創新材料 彰顯永續精神
今年諾貝爾化學獎由日本化學家北川進、英國化學家理查．羅布森（Richard Robson）及亞基共同獲獎，以表彰他們在「金屬有機框架」（metal-organic frameworks, MOFs）領域的開創性研究。同樣地，IUPAC頒發首屆「宋恭源永續化學獎」予亞基教授，正是肯定他創立「網狀化學」（Reticular Chemistry），並開發金屬有機骨架（MOFs）與共價有機骨架（COFs）的重大貢獻—這些突破性材料在碳捕獲、潔淨能源儲存，以及空氣與水資源收集等領域皆具廣泛應用潛力。

以科學回應時代需求
IUPAC主席凱南（Ehud Keinan）在頒獎時表示：「亞基教授體現了創新精神與環境責任感，他的研究為全球應對氣候變遷，以及以化學手段解決水資源短缺問題注入了強大動能。」

亞基教授則在致詞中表示：「這個獎項反映了科學界—特別是IUPAC—對於解決全球永續發展挑戰的深切承諾。我很榮幸能獲得這份肯定，也為能夠為實現『讓科學推動真實世界影響力』的願景盡一份心力而感到自豪。」

宋恭源: 以全球視野培養未來的問題解決者
光寶集團董事長暨光寶科技創辦人宋恭源則指出，永續發展對地球與人類的生存至關重要，如今人類正面臨社會、經濟與環境多重挑戰。他強調，能透過IUPAC支持這項獎項深感榮幸，希望藉此凝聚學術界與社會各界的力量，吸引全球頂尖學者共同投入，攜手面對氣候與環境危機，實現永續發展的共同願景。「我相信，透過這樣的努力，我們將能共同創造一個更加美好的未來。」

宋恭源長期推動教育公益，從設立獎學金、支持技職與高教，並捐助設立「臺大宋恭源先生頂尖研究講座」，致力為台灣打造能與世界頂尖學術接軌的平台，培養能解決問題、具國際視野的青年，並透過科學創新，為人類社會開創永續未來。

【關於「宋恭源永續化學獎」(IUPAC Soong Prize for Sustainable Chemistry)】
在臺灣大學校長陳文章的建議與幫助促成下，國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）與光寶集團董事長暨光寶科技創辦人宋恭源共同設立「IUPAC–宋恭源永續化學獎」（IUPAC Soong Prize for Sustainable Chemistry），以表彰在永續化學領域中取得卓越成就的科學家，並促進全球對永續議題的重視。該獎項設有100萬美元捐贈基金，每年頒發3萬美元獎金，以獎勵在永續化學領域具創新突破的研究者。首屆頒獎典禮於2025年在馬來西亞吉隆坡舉行的IUPAC世界化學大會上舉行，得獎者並須於2年內於臺灣大學發表公開演講。

宋恭源先生與國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）會長Keinan教授合影。 圖／IUPAC 提供
宋恭源先生與國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）會長Keinan教授合影。 圖／IUPAC 提供

「宋恭源永續化學獎」首屆得主奧馬爾．亞基 獲2025諾貝爾化學獎 2年內將來臺開講

從諾貝爾殿堂到臺灣高等學府 以永續科學啟發臺灣下一代2025年諾貝爾化學獎於10月8日揭曉，加州大學柏克萊分校化學系詹姆斯與內爾蒂崔特講座教授奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi）名列三位得主之一

