烏山頭光電板惹議 彭啓明：浮動式光電擬納入環評

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

近日台南烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑可能影響水質，甚至清洗是用清潔劑等，未來浮動式太陽光電開發是否需要環評也引起討論。環境部長彭啓明接受本報採訪透露，環境部已準備將浮動式光電開發納入應實施環評項目，至於多大的開發面積必須環評，仍須討論。

今年一月十六日，環境部修正發布「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，其中，針對太陽光電發電系統的設置，除原有位於重要濕地者應實施環評外，增訂位於國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區之農業用地、國有造林地等環境敏感區位，及在山坡地設置裝置容量兩萬瓩以上，或面積十五公頃以上，符合前開規定者應實施環評。

彭啓明指出，從去年開始，浮動式光電開發案在其他國家已陸續有環評等機制把關，環境部也已經準備把浮動式光電開發納入應實施環評項目中。此外，今年丹娜絲颱風對嘉義等地的滯洪池光電案場造成嚴重損壞，現階段也在參考國際案例，看是否滯洪池的光電開發也需要環評。

彭啓明透露，經濟部有反映，如果面積過小，且開發量體不大的光電案也要環評，會導致沒人願意投資，甚至會阻礙再生能源的發展目標。但站在環境保護主管機關來看，能源開發的環評當然越嚴格越好，會和能源署積極討論。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，如果水庫的光電板也遭颱風損壞，沉入湖底的事業廢棄物無法打撈起來，就會是很大的風險。台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧表示，光電開發案都應該要有環評。

台灣公民參與協會理事粘麗玉指出，許多水庫都是野生動物保護區和生態敏感區，如果涉及到這些區域，那就不應該開發。

