聽新聞
0:00 / 0:00

烏山頭光電板惹議！經長：疑慮未解前暫緩審查浮動式光電

聯合報／ 記者李柏澔林海徐白櫻／連線報導
烏山頭水庫被光電板覆蓋，引發外界對於水質可能汙染的疑慮，立委要求未來地方政府若不同意，就不應核准水庫光電執照。圖／取自台南市政府官網
烏山頭水庫被光電板覆蓋，引發外界對於水質可能汙染的疑慮，立委要求未來地方政府若不同意，就不應核准水庫光電執照。圖／取自台南市政府官網

烏山頭水庫有十一點五公頃湖面被光電板覆蓋，引發外界對於水質可能汙染的疑慮，經濟部能源署澄清，契約規定須以清水清洗，並不影響水質。立委要求未來地方政府若不同意，就不應再核准任何水庫上的光電執照。經濟部長龔明鑫稱，在疑慮解除前暫緩審查。

立委陳亭妃昨質詢時指出，水庫的浮動式光電板已經引起這麼多的爭議，要求只要地方政府不同意，就絕對不會核准任何水庫上的光電執照。另也要求，烏山頭水庫的光電板是在二○二二年完成，依照租賃合約的時間只有九年十一個月，農田水利署應承諾期滿就不再續租。

農業部長陳駿季說，灌溉用水質部分，每年水質檢測五次，目前都沒有單位反映水質有問題，清潔劑成分含磷，使用的話絕對檢測得出來。

經濟部長龔明鑫表示，針對民眾有疑慮的清洗方式，承諾會加強監督，另地方政府若沒有核准浮動式光電案的開發，就不會允許，外界對水庫水面型光電疑慮未解，水庫設置光電板案場的審查會暫緩。

但被問及是否接下來會考慮修法，不准在水庫設置光電板，龔明鑫指出，程序上原本就是地方政府同意後才會送到經濟部審查，若地方政府的第一關都沒過，就不會審查。他也說，若是地方政府同意，而大家仍有疑慮，那在疑慮解除以前經濟部也會暫緩審查。

目前水庫型光電案場只有烏山頭水庫二期一案，且由於地方政府未有同意函，經濟部已同意暫緩推動烏山頭水庫二期，未納入光電設置案場計算。

經濟部指出，無論是烏山頭水庫或其他水面型光電設置，都未有因鋪設光電板而有汙染情形，農業部農水署的網站已經公布檢測資訊，期盼各界對於光電的評論基於事實。

烏山頭水庫鋪設光電板，高雄鳳山、阿公店水庫也有類似情形。立委陳菁徽質疑，鳳山水庫曾是重要濕地，如今卻被鋼架與鏡面板取代，為何無須環評，說蓋就蓋。

高市經發局表示，此案是韓國瑜市長任內發函同意籌設許可；自來水公司七區管理處回應，定期檢驗水庫水質，符合相關原水水質規範。

烏山頭水庫 光電 太陽能 光電板

延伸閱讀

不只烏山頭…鳳山水庫也蓋光電板 陳菁徽質疑為何免環評

經部盼評論基於事實...水庫及淨水廠經水質檢驗 未因設置光電板而異常

【重磅快評】龔明鑫及陳駿季輕巧踩著黃偉哲討好陳亭妃

中國祭出新一輪稀土出口管制 龔明鑫：無人機恐受衝擊

相關新聞

歷史上的今天／1958年林語堂夫婦歸國 學術界百人接機

1958年10月14日當日上午10時35分，旅美學人林語堂偕夫人搭香港航空公司班機飛抵台北，回到闊別14年的祖國懷抱。他表示將儘量利用預定逗留的二、三周時間，參觀各地，並在幾所大學進行學術性講演。當日上午前往機場歡迎林語堂夫婦的，有何應欽、蔣夢麟、李濟、羅家倫、馬星野、曾虛白、浦薛鳳、李熙謀、陳清文、陳雪屏、張目寒、杜元載、黃啟瑞等政府首長、學術界人士數百人，廈門大學校友會、聖約翰大學同學會與林氏親友多人也在機場歡迎，為該年繼胡適博士之後，歡迎學術界人士歸國情況最熱烈的一次。

定點臨時托育服務

桃園市持續以「友善育兒城市」為目標，繼112年10月推出「定點臨時托育服務」後，今年再度迎來全新突破。短短2年，據點數量自3處倍增達45處，服務涵蓋全市各行政區，讓家長臨時有托育需求時，就近即可找到安

烏山頭光電板惹議！經長：疑慮未解前暫緩審查浮動式光電

烏山頭水庫有十一點五公頃湖面被光電板覆蓋，引發外界對於水質可能汙染的疑慮，經濟部能源署澄清，契約規定須以清水清洗，並不影...

烏山頭光電板惹議 彭啓明：浮動式光電擬納入環評

近日台南烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑可能影響水質，甚至清洗是用清潔劑等，未來浮動式太陽光電開發是否需要環評也引起討...

AI李登輝獻聲紀念音樂會 李安妮：講出對土地的愛

李登輝基金會今晚在台北國家音樂廳舉辦「從台北市音樂季到總統府介壽館：2025年李登輝紀念音樂會」，紀念已故的前總統李登輝...

潛艦海鯤號能如期11月交艦？顧立雄：有很大挑戰

立院外交國防委員會今天進行潛艦國造專案進度報告，採取秘密會議形式。國防部長顧立雄進入會場前接受媒體訪問時，證實海鯤號潛艦還在進行「海測前的裝備條件與測試」，對於原訂的11月完成海測交船，他承認有很大的挑戰，但「我對於整個潛艦最後能夠建造完成還是有信心」。顧立雄也說，在今天向立委進行機密報告後，國防部會請海軍，將可以公開的資訊向外界說明。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。