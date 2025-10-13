快訊

情牽20年！李國超、高欣欣婚禮敲定了 喜帖曝光

輝達北士科卡關 台新新光金證實「接獲北市府來函」提2點說明

中職／台灣大賽賽程看這裡！史上第6度猿象爭霸 兄弟拚史上最多11冠

AI李登輝獻聲紀念音樂會 李安妮：講出對土地的愛

中央社／ 台北13日電
李登輝基金會13日在台北國家音樂廳舉辦「從台北市音樂季到總統府介壽館：2025年李登輝紀念音樂會」，前副總統陳建仁（左起）、基金會董事長李安妮、數位發展部長林宜敬出席。圖／中央社
李登輝基金會13日在台北國家音樂廳舉辦「從台北市音樂季到總統府介壽館：2025年李登輝紀念音樂會」，前副總統陳建仁（左起）、基金會董事長李安妮、數位發展部長林宜敬出席。圖／中央社

李登輝基金會今晚在台北國家音樂廳舉辦「從台北市音樂季到總統府介壽館：2025年李登輝紀念音樂會」，紀念已故的前總統李登輝在台北市長與總統任內對藝文的貢獻，「數位李登輝」獻聲致詞並演出；基金會董事長李安妮說，李登輝傳述對這塊土地的愛。

李登輝基金會今晚在台北國家音樂廳舉辦「從台北市音樂季到總統府介壽館：2025年李登輝紀念音樂會」，紀念李登輝在台北市長與總統任內對藝文的貢獻，並由灣聲樂團與伊莉莎白大賽獲獎者小提琴家魏靖儀擔綱演出。

李登輝基金會表示，音樂會的亮點，除了演出者精湛的藝術呈現外，「數位李登輝」也在上下半場開場與安可時「獻聲」致詞，並且與灣聲樂團共同演出第二首安可曲「千風之歌」，這也是「數位李登輝」與實體樂團合作的世界首演。

李安妮、前副總統陳建仁、前立法院長王金平、前駐日大使謝長廷、數位發展部長林宜敬、海洋委員會主任委員管碧玲等人到場。

李安妮受訪表示，透過數位李登輝，向大家傳述李登輝對這塊土地的愛；國立台灣圖書館現在正展出數位李登輝特展，歡迎大家去跟數位李登輝對話、同框。

陳建仁指出，這場音樂會相當有特色，科技與藝術好像是互相獨立的，但這場音樂會卻看到科技與藝術的結合，在過程當中，看到李登輝對音樂的喜好，以及李登輝希望透過音樂，讓台灣人民到更美好的境界。

林宜敬說，在所有中華民國的政治人物裡面、在所有台灣的政治人物裡面，他最佩服的是李登輝；李登輝之所以會有這樣的智慧跟胸襟，跟李登輝人文素養非常有關係；這場音樂會非常特別，既國際化又本土化，而且國際化跟本土化的融合，完全沒有違和感，這就是他對李登輝的感覺。

李登輝基金會13日在台北國家音樂廳舉辦「從台北市音樂季到總統府介壽館：2025年李登輝紀念音樂會」。圖／中央社
李登輝基金會13日在台北國家音樂廳舉辦「從台北市音樂季到總統府介壽館：2025年李登輝紀念音樂會」。圖／中央社
李登輝基金會13日在台北國家音樂廳舉辦「從台北市音樂季到總統府介壽館：2025年李登輝紀念音樂會」，前立法院長王金平（右2）等人出席。圖／中央社
李登輝基金會13日在台北國家音樂廳舉辦「從台北市音樂季到總統府介壽館：2025年李登輝紀念音樂會」，前立法院長王金平（右2）等人出席。圖／中央社

李登輝 音樂會 李安妮 樂團 陳建仁 管碧玲 謝長廷 王金平

延伸閱讀

【即時短評】T-Dome捍衛台灣天空 但兩岸和平仍須政治解決

批汙名化中國人...蘇進強：民進黨有三欠缺 缺文化自信

邱毅轟徐國勇4大謬論：賴清德「請鬼拿藥單」 民調繼續跌

「1996台海危機期間 開啟台美高層對話」前資政丁懋時辭世 享耆壽99歲

相關新聞

AI李登輝獻聲紀念音樂會 李安妮：講出對土地的愛

李登輝基金會今晚在台北國家音樂廳舉辦「從台北市音樂季到總統府介壽館：2025年李登輝紀念音樂會」，紀念已故的前總統李登輝...

潛艦海鯤號能如期11月交艦？顧立雄：有很大挑戰

立院外交國防委員會今天進行潛艦國造專案進度報告，採取秘密會議形式。國防部長顧立雄進入會場前接受媒體訪問時，證實海鯤號潛艦還在進行「海測前的裝備條件與測試」，對於原訂的11月完成海測交船，他承認有很大的挑戰，但「我對於整個潛艦最後能夠建造完成還是有信心」。顧立雄也說，在今天向立委進行機密報告後，國防部會請海軍，將可以公開的資訊向外界說明。

阿里山林鐵區間車何時上路？ 陳駿季：預計115年6月

民進黨立委蔡易餘今天質詢時，要求阿里山森林鐵路的區間車應盡快上路。農業部長陳駿季表示，預計明年6月就會有奮起湖的區間車，...

邱議瑩陪獅子會成員參觀總統府 團員突發不適賴總統成賴醫師協助護理

民進黨立委邱議瑩今（13日）在臉書發表一段影片，內容是她上午陪同獅子會成員參觀總統府，在準備與賴清德總統合照時，有位獅子...

全球第8國！台灣旅客赴紐西蘭今天起可自動查驗通關

內政部指出，紐西蘭政府13日宣布開放台灣旅客出入境時可使用自動查驗通關系統（eGate）。紐西蘭也是繼美國（需付費申請）...

歷史上的今天／1960年日航新型噴射客機「箱根號」來台

1960年10月13日，日本航空公司新型噴氣四引擎旅客機上午首次抵台，這是一架名為「箱根」號（Hakone）的DC─8C噴射客機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。