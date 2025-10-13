AI李登輝獻聲紀念音樂會 李安妮：講出對土地的愛
李登輝基金會今晚在台北國家音樂廳舉辦「從台北市音樂季到總統府介壽館：2025年李登輝紀念音樂會」，紀念已故的前總統李登輝在台北市長與總統任內對藝文的貢獻，「數位李登輝」獻聲致詞並演出；基金會董事長李安妮說，李登輝傳述對這塊土地的愛。
李登輝基金會今晚在台北國家音樂廳舉辦「從台北市音樂季到總統府介壽館：2025年李登輝紀念音樂會」，紀念李登輝在台北市長與總統任內對藝文的貢獻，並由灣聲樂團與伊莉莎白大賽獲獎者小提琴家魏靖儀擔綱演出。
李登輝基金會表示，音樂會的亮點，除了演出者精湛的藝術呈現外，「數位李登輝」也在上下半場開場與安可時「獻聲」致詞，並且與灣聲樂團共同演出第二首安可曲「千風之歌」，這也是「數位李登輝」與實體樂團合作的世界首演。
李安妮、前副總統陳建仁、前立法院長王金平、前駐日大使謝長廷、數位發展部長林宜敬、海洋委員會主任委員管碧玲等人到場。
李安妮受訪表示，透過數位李登輝，向大家傳述李登輝對這塊土地的愛；國立台灣圖書館現在正展出數位李登輝特展，歡迎大家去跟數位李登輝對話、同框。
陳建仁指出，這場音樂會相當有特色，科技與藝術好像是互相獨立的，但這場音樂會卻看到科技與藝術的結合，在過程當中，看到李登輝對音樂的喜好，以及李登輝希望透過音樂，讓台灣人民到更美好的境界。
林宜敬說，在所有中華民國的政治人物裡面、在所有台灣的政治人物裡面，他最佩服的是李登輝；李登輝之所以會有這樣的智慧跟胸襟，跟李登輝人文素養非常有關係；這場音樂會非常特別，既國際化又本土化，而且國際化跟本土化的融合，完全沒有違和感，這就是他對李登輝的感覺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言