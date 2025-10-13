AI李登輝獻聲紀念音樂會 李安妮：講出對土地的愛

李登輝基金會今晚在台北國家音樂廳舉辦「從台北市音樂季到總統府介壽館：2025年李登輝紀念音樂會」，紀念已故的前總統李登輝在台北市長與總統任內對藝文的貢獻，「數位李登輝」獻聲致詞並演出；基金會董事長李安妮說，李登輝傳述對這塊土地的愛。

李登輝基金會表示，音樂會的亮點，除了演出者精湛的藝術呈現外，「數位李登輝」也在上下半場開場與安可時「獻聲」致詞，並且與灣聲樂團共同演出第二首安可曲「千風之歌」，這也是「數位李登輝」與實體樂團合作的世界首演。

李安妮、前副總統陳建仁、前立法院長王金平、前駐日大使謝長廷、數位發展部長林宜敬、海洋委員會主任委員管碧玲等人到場。

李安妮受訪表示，透過數位李登輝，向大家傳述李登輝對這塊土地的愛；國立台灣圖書館現在正展出數位李登輝特展，歡迎大家去跟數位李登輝對話、同框。

陳建仁指出，這場音樂會相當有特色，科技與藝術好像是互相獨立的，但這場音樂會卻看到科技與藝術的結合，在過程當中，看到李登輝對音樂的喜好，以及李登輝希望透過音樂，讓台灣人民到更美好的境界。