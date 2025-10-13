阿里山林鐵區間車何時上路？ 陳駿季：預計115年6月

民進黨立委蔡易餘今天質詢時，要求阿里山森林鐵路的區間車應盡快上路。農業部長陳駿季表示，預計明年6月就會有奮起湖的區間車，由目前的「阿里山號」擔綱。

陳駿季在立法院經濟委員會報告「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建情形」並備質詢。

蔡易餘質詢時指出，颱風丹娜絲重創嘉義，尤其是山區，每次風災不只災情影響，後續的觀光也受衝擊，民眾都會觀望路況，像今年暑假阿里山觀光就沒有以往理想，要加速恢復地方產業，他曾要求阿里山森林鐵路加開區間車，觀光客不必急著當天往返，可以在點跟點間旅遊。

陳駿季表示，區間車的確可在不同點位帶動觀光人潮，目前規劃了林鐵奮起湖和竹崎的區間車，奮起湖的區間車已由剛交車的「森里號」測試路線，預計明年6月完成，屆時由目前的「阿里山號」轉為一般區間車，另外，竹崎區間車預計民國116年上半年通行。