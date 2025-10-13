阿里山林鐵區間車何時上路？ 陳駿季：預計115年6月
民進黨立委蔡易餘今天質詢時，要求阿里山森林鐵路的區間車應盡快上路。農業部長陳駿季表示，預計明年6月就會有奮起湖的區間車，由目前的「阿里山號」擔綱。
陳駿季在立法院經濟委員會報告「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建情形」並備質詢。
蔡易餘質詢時指出，颱風丹娜絲重創嘉義，尤其是山區，每次風災不只災情影響，後續的觀光也受衝擊，民眾都會觀望路況，像今年暑假阿里山觀光就沒有以往理想，要加速恢復地方產業，他曾要求阿里山森林鐵路加開區間車，觀光客不必急著當天往返，可以在點跟點間旅遊。
陳駿季表示，區間車的確可在不同點位帶動觀光人潮，目前規劃了林鐵奮起湖和竹崎的區間車，奮起湖的區間車已由剛交車的「森里號」測試路線，預計明年6月完成，屆時由目前的「阿里山號」轉為一般區間車，另外，竹崎區間車預計民國116年上半年通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言