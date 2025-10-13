高市早苗稱台灣是「珍貴朋友」 盼深化日台合作交流

自民黨總裁（黨主席）高市早苗今天在社群媒體X發文，向台灣傳遞訊息，表示「台灣是與日本共享基本價值、擁有緊密經濟關係與人員密切往來的極為重要夥伴，也是珍貴的朋友，期待日台之間的合作與交流能夠進一步深化。」

高市早苗4日贏得自民黨總裁選舉後，總統賴清德曾在X以日文發文祝賀表示，高市早苗是台灣堅定不移的朋友，盼將台日關係提升到新的階段，成為印太地區安全穩定力量。

對此，高市今天在貼文中回應，「就任自民黨總裁後，誠摯感謝各界送上溫暖祝賀訊息。對日本而言，台灣是共享基本價值、擁有緊密經濟關係與人員密切往來的極為重要夥伴，也是珍貴的朋友。我期待日台之間的合作與交流能夠近一步深化。」

高市的發文也引來不少日本網友回應，表示「台灣人民一直對日本充滿友誼與溫暖，希望在高市總裁的帶領下，日台之間的交流能更加活躍。」