快訊

新壽分手T17、T18給輝達值多少？ 北市估算合理補償金「5到8億」

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

高市早苗稱台灣是「珍貴朋友」 盼深化日台合作交流

中央社／ 東京13日專電

自民黨總裁（黨主席）高市早苗今天在社群媒體X發文，向台灣傳遞訊息，表示「台灣是與日本共享基本價值、擁有緊密經濟關係與人員密切往來的極為重要夥伴，也是珍貴的朋友，期待日台之間的合作與交流能夠進一步深化。」

高市早苗4日贏得自民黨總裁選舉後，總統賴清德曾在X以日文發文祝賀表示，高市早苗是台灣堅定不移的朋友，盼將台日關係提升到新的階段，成為印太地區安全穩定力量。

對此，高市今天在貼文中回應，「就任自民黨總裁後，誠摯感謝各界送上溫暖祝賀訊息。對日本而言，台灣是共享基本價值、擁有緊密經濟關係與人員密切往來的極為重要夥伴，也是珍貴的朋友。我期待日台之間的合作與交流能夠近一步深化。」

高市的發文也引來不少日本網友回應，表示「台灣人民一直對日本充滿友誼與溫暖，希望在高市總裁的帶領下，日台之間的交流能更加活躍。」

台日關係 日本 朋友

延伸閱讀

自民黨可能丟掉執政權 日相選舉推演三劇本

全球市場觀測站／新興債 吸金力道強勁

日本在野黨難整合 高市早苗拜相機率大增

朝小野大再添困境…自民黨執政聯盟拆夥 高市早苗會當不上首相嗎？

相關新聞

邱議瑩陪獅子會成員參觀總統府 團員突發不適賴總統成賴醫師協助護理

民進黨立委邱議瑩今（13日）在臉書發表一段影片，內容是她上午陪同獅子會成員參觀總統府，在準備與賴清德總統合照時，有位獅子...

全球第8國！台灣旅客赴紐西蘭今天起可自動查驗通關

內政部指出，紐西蘭政府13日宣布開放台灣旅客出入境時可使用自動查驗通關系統（eGate）。紐西蘭也是繼美國（需付費申請）...

歷史上的今天／1960年日航新型噴射客機「箱根號」來台

1960年10月13日，日本航空公司新型噴氣四引擎旅客機上午首次抵台，這是一架名為「箱根」號（Hakone）的DC─8C噴射客機...

聯合報一周大事10/5~10/11

國內

颱風期間辦生態營惹議 農村水保署：未來辦活動會更謹慎

鏡週刊今報導，花蓮馬太鞍堰塞湖發生溢流重大事故後，農業部農村發展及水土保持署花蓮分署仍在颱風樺加沙外圍環流襲台期間舉辦生...

無視改期建議？遭爆颱風期間「執意舉辦」生態營 農村水保署回應了

媒體報導，農村水保署在颱風樺加沙外圍環流襲台期間舉辦生態營玩樂，農村水保署今天澄清，生態營是依契約辦理，並非臨時舉辦，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。