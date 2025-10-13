全球第8國！台灣旅客赴紐西蘭今天起可自動查驗通關

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部指出，紐西蘭政府今天宣布開放台灣旅客出入境時可使用自動查驗通關系統（eGate）。圖／內政部提供
內政部指出，紐西蘭政府今天宣布開放台灣旅客出入境時可使用自動查驗通關系統（eGate）。圖／內政部提供

內政部指出，紐西蘭政府13日宣布開放台灣旅客出入境時可使用自動查驗通關系統（eGate）。紐西蘭也是繼美國（需付費申請）、韓國、澳洲、義大利、德國、新加坡及馬來西亞後，第8個提供台灣自動通關待遇的國家。

因此，內政部說，基於平等互惠原則，台灣正研議開放紐西蘭晶片護照持有者入境台灣機場時也享有eGate待遇，預計今年11月底至12月實施。

內政部表示，紐西蘭已開放使用電子入境卡（New Zealand Traveller Online Declaration），鼓勵前往紐西蘭遊學、洽公或旅行的台灣人使用eGate，台灣旅客只要在搭機前24小時內先上網填妥入境申報表單，到達目的地後就可以直接使用當地快速通關服務，台灣正研議於年底提出台紐互惠措施。

內政部補充，台灣與紐西蘭都是共享民主、自由、人權及法治的理念相近夥伴，每年互訪高達6萬人次，開放互惠使用自動查驗通關系統，將提供兩國人民來往更便利服務，並促進各領域合作交流更密切熱絡。內政部將持續推動與其他國家互惠使用自動查驗通關系統，使民眾出國更便利、有尊嚴，並有助吸引國際觀光客來台。

