幼兒專責醫師與您「醫」童守護寶寶健康

文／ 桃園市政府婦幼發展局 提供

3歲以前是奠定孩子健康與發展的關鍵時期，衛生福利部自110年起更推動「優化兒童醫療照護計畫」，桃園市政府婦幼發展局以著重婦幼整合性照護的優勢，搭配整體計畫逐步建構優化桃園市兒童醫療網絡，同時也連結社政和衛政服務，強化社會安全網之照護網絡。

幼兒專責醫師提供0至3歲孩子個別化健康管理服務，包含疫苗注射、兒童預防保健服務(含衛教指導)、兒童發展篩檢、牙齒塗氟轉介，以及提供個別化的照護諮詢，家長可以自由選擇熟悉、信任的合作院所，由幼兒專責醫師提供各項照護服務。

桃園市政府婦幼發展局鼓勵家中育有未滿3歲之幼兒都有幼兒專責醫師，踴躍加入只需前往合約醫療院所填寫申請資料即可，建立醫師與幼兒一對一的專屬照護制度，若孩子因突發狀況特殊需求無法由幼兒專責醫師看診，仍以孩子醫療需求優先，不影響就醫相關權利。讓每個孩子都能得到適時且連續性、整合性的健康照護，健康快樂地成長。

有關「幼兒專責醫師」相關資訊可至「桃園市政府婦幼發展局網站＞業務服務資訊＞健康管理服務＞幼兒健康專區＞幼兒專責醫師制度計畫」，查詢桃園市「幼兒專責醫師制度計畫」合約醫療機構名冊。

衛生福利部國民健康署於113年7月1日起，針對未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務，分別為6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲，於兒童發展關鍵年齡提供完整兒童發展篩檢服務，及早發現疑似發展遲緩兒童進行轉介追蹤，掌握黃金療育期，提升兒童健康。

相關資訊可至「桃園市政府婦幼發展局網站＞業務服務資訊＞健康管理服務＞兒童發展早期療育專區＞兒童發展篩檢＞兒童發展篩檢服務方案，查詢桃園市「兒童發展篩檢」醫療機構名冊。

