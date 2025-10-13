全球客家文化會議登場 卓揆：台灣溫柔有力的力量

客委會今天舉辦2025全球客家文化會議，邀集全球24個國家、77個海外客家社團共襄盛舉；行政院長卓榮泰盼客家鄉親繼續用「溫柔有力的力量」展現台灣實力，也希望能將民主自由理念的訊息傳遞給世界。

客家委員會今天舉辦「2025全球客家文化會議」，以「全球客家 台灣領航」為主軸，聚焦「族群主流化與公共參與」、「語言復振暨科技推展」、「客庄區域與產業發展」、「藝文傳播與國際串流」等4大主題，並安排海外社團領袖共同分享客家文化的國際推展實務。

行政院長卓榮泰出席致詞時表示，政府非常重視每年舉辦的全球客家文化會議，會議採一年在台灣、一年在海外，像去年就在西班牙；客家鄉親們能千里而來，展現了客家人強大的向心力。

卓榮泰說，政府特別強調文化的重要性，提出「部都是文化部」的理念；因應美國對等關稅，未來4年將推動「季季都是觀光季」；今年也新成立運動部，希望達到「人人都是體育人」；今年會議主題是全球客家、台灣領航，也希望「處處都有客家情」。

卓榮泰期盼客家鄉親繼續用「溫柔有力的力量」展現台灣實力，也希望能將民主自由理念的訊息傳遞給世界。

客委會主委古秀妃表示，每個時代都有每個時代面對的困難，「2025年我們有個惡鄰居，說要併吞台灣，用各種方式分裂我們，但台灣人、客家人不會害怕，現在是我們的時代，面對這麼糟的局勢一樣有信心走下去；台灣這塊養育我們的土地，走到現在要和平交給下一代。」

客委會表示，自2002年舉辦首屆以來，「全球客家文化會議」已成為海內外客家鄉親情感凝聚與文化傳承的重要平台；今年集結全球24個國家、77個海外客家社團，近400名海內外客家先進與青年共襄盛舉。