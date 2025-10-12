李遠授證 表彰重要傳統工藝保存者孫菊花成就

文化部今天舉辦114年度重要傳統工藝保存者授證典禮，部長李遠頒授認定證書給「卑南族傳統織布」保存者SunayPaelabang孫菊花，表彰她對卑南族傳統織布的保存成就。

文化部發布新聞稿表示，「114年度重要傳統工藝保存者」授證典禮首次移師到保存者所在地台東縣卑南鄉下賓朗部落舉行，授證典禮由卑南族人以傳統歌謠揭開序幕，Sunay Paelabang孫菊花自李遠手中接下認定證書，並回贈她以卑南族長老階層的帽飾繡法轉化成織布作品「攜物袋」給李遠。

Sunay Paelabang孫菊花致詞時，特別以族語吟唱代表「懷念」的歌曲，展現對傳統文化的深厚情感與尊重，不僅敬告祖靈，也特別感謝她的姨婆Arelravu孫來金、阿姨Tivitiv孫貴花以及織布老師Panay高春月、Lringa王傳妹。

孫菊花表示，Panay高春月、Lringa王傳妹一直織布到90多歲不能動為止才放手，「所以我也會跟隨她們，雖然我已經快90歲了，我仍然會加油，將技藝傳給下一代。」

典禮最後，族人以歌謠向Sunay Paelabang孫菊花表達最動人的讚頌與致敬，大喊「mu mu，您現在已是我們卑南族的國寶。」

孫菊花細數自己從小沒有讀書、長大後務農，直到婚後離開家落腳桃園龜山，在工廠裡學會了服裝、織毛線等各種技藝，直到1995年退休後回到家鄉。她看見家鄉姊妹拿著十字繡在刺繡傳統服裝，又想起男生的後敞褲及無袖上衣並不是刺繡而是織布，促使她開啟學習傳統織布的下半段人生旅程。

李遠特別在授證典禮前到Sunay Paelabang孫菊花的工作室，參觀她改良的織布工具，並且一筆一筆畫下的織布草圖。

李遠致詞時表示，他從小就經常看到父親收藏日本友人茅野正名到許多原住民部落所採集的原住民圖騰，當今天看見Sunay Paelabang孫菊花的作品中，許多他記憶中橘紅色、黃色、綠色等原色組成的卑南族織布圖案時，他非常感動，「這些圖案就是我童年記憶中深刻、神秘的符號」。

今天包括重要傳統工藝「排灣族傳統刺繡」保存者陳利友妹、重要傳統工藝「玉雕」保存者黃福壽、重要傳統表演藝術「阿美族馬蘭」保存者杵音文化藝術團團長郭子雄、藝術總監高淑娟以及孫菊花親友們到場出席見證。

前監察院副院長孫大川、民進黨立法委員陳瑩、監察委員浦忠成、台東縣長饒慶鈴、台東縣議長吳秀華及審議委員也到現場。