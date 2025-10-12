首屆人權電影獎 隋淑芬「五花肉」獲社會組首獎

2025台灣國際人權電影節「人權電影獎」今天揭曉，社會組首獎由隋淑芬執導的「五花肉」奪下，青年組首獎由黃勇嵻執導的「留學生」獲獎。

為提升台灣國際人權電影展的知名度及能見度，國家人權博物館今年起將影展轉型為2025台灣國際人權電影節（Taiwan International Human Rights FilmFestival），並舉辦人權電影獎，鼓勵民眾透過影像作品探討人權議題。

文化部政務次長王時思今天在頒獎典禮上表示，今年參賽作品內容相當豐富，涵蓋白色恐怖、勞動處境、司法正義、信仰自由與移民等多元議題，充分展現影像作為社會記憶與人權對話載體的重要性，也證明只有在台灣這塊自由的土地上，這些故事才得以被述說。

王時思表示，未來台灣國際人權電影節將持續推動人權影像教育，讓更多觀眾透過電影理解各式人權議題，「文化部始終沒有忘記中正紀念堂的轉型，未來會利用這個場域進行民主自由的教育，讓世界看見台灣為了保障民主、自由與人權所做出的努力」。

今年首屆「人權電影獎」社會組首獎由隋淑芬執導的「五花肉」奪下，隋淑芬表示，故事發想自一名前輩作家兒時的挨餓經驗，參雜父親被誣告入獄及自己無憂純真的玩樂童年，藉由即將上小學的男童視角，經歷父親被捕、發現母親「以肉易肉」的秘密，帶出60年代白色恐怖的政治氛圍與社會現象。

社會組優選由蔣煥民、孫曉彤所共同製作的「尋寶的人」獲獎，社會組佳作則是李家驊執導的劇情短片「薄荷涼菸」獲獎。

青年組首獎由黃勇嵻執導的「留學生」奪得，短片描述從越南來台升學的留學生阮氏青春和范氏梅發現，現實生活與想像有極大落差。黃勇嵻表示，少子化與勞動力短缺已是台灣當代社會的巨大隱憂，他希望透過青春和梅的故事，聚焦越南留學生在台灣的現實生活與心理掙扎，呈現這群人奮力生活的樣貌。

青年組優選由顏齊瑩以「再見大我」獲獎，青年組佳作為陳俊維的「哥哥死後去了哪裡」。