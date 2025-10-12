特色歌謠譜鄉土情懷 踩鯪鯉、鯉魚伯公創作獲獎

第3屆台灣地方特色歌謠創作比賽共有24名創作者獲獎，教師組和社會組特優作品結合「穿木屐踩鯪鯉」、「鯉魚伯公」等在地文化，展現濃厚的鄉土情懷。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵地方特色歌謠傳唱風氣，培養在地音樂藝術人才，教育部因此推動「第3屆台灣地方特色歌謠創作比賽」，在台灣藝術教育館舉行頒獎典禮，共有24名歌謠創作者獲獎。

教師組特優作品為吳佳潔以台灣台語創作的「鯪鯉佇佗位」，歌謠以台中南屯的在地傳統文化為背景，細膩描繪舊地名「犁頭店」的歷史意涵，結合每年端午節特有的「穿木屐踩鯪鯉」風俗，並融入穿山甲的生態保育議題，展現歌聲與土地、自然的深刻連結。

社會組特優作品是邱嘉樑以台灣客語創作的「鯉魚伯公燈盞光」，述說「鯉魚伯公」的傳說故事與神明庇佑之情，勾勒出對故鄉濃厚的鄉土情懷；台灣原住民族語言組由陳秉宏以泰雅族語創作「mgluw myugi ta一起舞動吧！」獲得特優，作品描繪從山林、溪流到海洋的盛大慶典，象徵族人跨越地理界線，共同慶祝祖靈的守護與族群文化的凝聚力。

教育部表示，台灣擁有豐富的語言文化與民間故事，歌謠不僅是藝術表達的形式，更是記錄地方生活與文化記憶的重要載體，透過歌謠創作比賽，不僅激發創作能量，也讓更多人重新認識家鄉、珍視語言文化，達到藝術深耕與文化傳承的目的。