快訊

新壽發2大點聲明！秉持初衷期待與北市府合作 成就輝達進駐

國民黨主席政見會 鄭麗文、郝龍斌皆提2026南台灣選情

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

特色歌謠譜鄉土情懷 踩鯪鯉、鯉魚伯公創作獲獎

中央社／ 台北12日電

第3屆台灣地方特色歌謠創作比賽共有24名創作者獲獎，教師組和社會組特優作品結合「穿木屐踩鯪鯉」、「鯉魚伯公」等在地文化，展現濃厚的鄉土情懷。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵地方特色歌謠傳唱風氣，培養在地音樂藝術人才，教育部因此推動「第3屆台灣地方特色歌謠創作比賽」，在台灣藝術教育館舉行頒獎典禮，共有24名歌謠創作者獲獎。

教師組特優作品為吳佳潔以台灣台語創作的「鯪鯉佇佗位」，歌謠以台中南屯的在地傳統文化為背景，細膩描繪舊地名「犁頭店」的歷史意涵，結合每年端午節特有的「穿木屐踩鯪鯉」風俗，並融入穿山甲的生態保育議題，展現歌聲與土地、自然的深刻連結。

社會組特優作品是邱嘉樑以台灣客語創作的「鯉魚伯公燈盞光」，述說「鯉魚伯公」的傳說故事與神明庇佑之情，勾勒出對故鄉濃厚的鄉土情懷；台灣原住民族語言組由陳秉宏以泰雅族語創作「mgluw myugi ta一起舞動吧！」獲得特優，作品描繪從山林、溪流到海洋的盛大慶典，象徵族人跨越地理界線，共同慶祝祖靈的守護與族群文化的凝聚力。

教育部表示，台灣擁有豐富的語言文化與民間故事，歌謠不僅是藝術表達的形式，更是記錄地方生活與文化記憶的重要載體，透過歌謠創作比賽，不僅激發創作能量，也讓更多人重新認識家鄉、珍視語言文化，達到藝術深耕與文化傳承的目的。

語言 教育部 教師

延伸閱讀

97大專仍設英文畢業門檻 教部：需搭配課程

少子化持續 技專校院115學年寄存3077名額、增約300名

神秘嘉賓現身！教育部辦大專女培交流 蔡英文勉學子要有「被討厭的勇氣」

台中小學生黃金葛下毒案 導師漠視遭重罰10萬....校方回應了

相關新聞

聯合報一周大事10/5~10/11

國內

歷史上的今天／1956年蔣宋美齡參觀軍眷手工藝品展

1956年10月12日，蔣中正總統與夫人蔣宋美齡當日下午蒞臨中華婦女反共抗俄聯合會，參觀該會主辦的軍眷住宅模型展覽及軍眷手工藝品展覽。 總統夫婦先巡視軍眷手工藝品展覺室，蔣總統認為此類物品作起來很不容易，對於輔導軍眷生產，增進軍眷福利，很有裨益。

颱風期間辦生態營惹議 農村水保署：未來辦活動會更謹慎

鏡週刊今報導，花蓮馬太鞍堰塞湖發生溢流重大事故後，農業部農村發展及水土保持署花蓮分署仍在颱風樺加沙外圍環流襲台期間舉辦生...

無視改期建議？遭爆颱風期間「執意舉辦」生態營 農村水保署回應了

媒體報導，農村水保署在颱風樺加沙外圍環流襲台期間舉辦生態營玩樂，農村水保署今天澄清，生態營是依契約辦理，並非臨時舉辦，也...

飯店改建重生 帶動區段新猷 「志榮安邸」點燃安和路一段目光

近年隨著國際資金回流與大型開發商積極插旗市中心，堪稱天龍國中的天龍國─東區生活軸線再度成為高資產族群的核心配置標的，尤其大安區安和路一段，因綠蔭街廓、純住宅氛圍與豪宅聚落，加上素地稀缺，始終被視為難以

2025 宏碁龍騰微笑獎揭曉！神瑞人工智慧、鐙鋒氫勇奪首獎

宏碁龍騰微笑獎至今已有近 40 年歷史，從早期的校園論文競賽、創業競賽，一路發展為鼓勵「立足台灣、放眼全球」的新創企業舞台。2025 年龍騰微笑於 10 月 1 日舉行頒獎典禮，本屆共有共有 18 組

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。