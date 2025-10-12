聯合報一周大事10/5~10/11

1956年10月12日，蔣中正總統與夫人蔣宋美齡當日下午蒞臨中華婦女反共抗俄聯合會，參觀該會主辦的軍眷住宅模型展覽及軍眷手工藝品展覽。 總統夫婦先巡視軍眷手工藝品展覺室，蔣總統認為此類物品作起來很不容易，對於輔導軍眷生產，增進軍眷福利，很有裨益。

2025-10-12 00:00