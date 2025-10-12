聽新聞
聯合報一周大事10/5~10/11

聯合報／ 本報訊
10月10日是雙十國慶，賴清德總統發表國慶談話，將加速打造「台灣之盾」，建構嚴密防空系統。圖／聯合報系資料照片
10月10日是雙十國慶，賴清德總統發表國慶談話，將加速打造「台灣之盾」，建構嚴密防空系統。圖／聯合報系資料照片

國內

5日：馬太鞍堰塞湖溢流釀災，賴清德總統到花蓮佛祖街關心災後復原情形，現場宣布中央再加碼補助每戶廿萬元房屋修繕重建費。

7日：中央銀行公布九月底台灣外匯存底金額為六○二九點四三億美元，突破六千億美元大關，改寫歷史新高。是否成為台美談判籌碼？央行官員回應未參與經貿工作小組，兩者為獨立議題。

10日：賴清德總統在國慶演說中表示，今年底將提出國防特別預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密防空系統。

國外

5日：捷克國會大選結果出爐，自稱「川普主義者」的億萬富豪前總理巴比斯（Andrej Babis）所屬政黨「不滿公民行動黨」（ANO）得票率居首，外界擔心捷克對烏克蘭的支持及未來與歐洲聯盟（EU）的關係將出現變化。

10日：日本公明黨黨魁齊藤鐵夫向自民黨總裁高市早苗傳達將退出聯合執政，持續廿六年的「自公」合作體制宣告終止，高市早苗能否在首相指名選舉中當選出現變數。

11日：美國總統川普宣布，十一月起對中國加徵百分之百關稅，以回應中國對稀土礦物實施「極其激進」出口管制，並指不再認為本月有必要與大陸國家主席習近平舉行峰會。

國內

歷史上的今天／1956年蔣宋美齡參觀軍眷手工藝品展

1956年10月12日，蔣中正總統與夫人蔣宋美齡當日下午蒞臨中華婦女反共抗俄聯合會，參觀該會主辦的軍眷住宅模型展覽及軍眷手工藝品展覽。 總統夫婦先巡視軍眷手工藝品展覺室，蔣總統認為此類物品作起來很不容易，對於輔導軍眷生產，增進軍眷福利，很有裨益。

颱風期間辦生態營惹議 農村水保署：未來辦活動會更謹慎

鏡週刊今報導，花蓮馬太鞍堰塞湖發生溢流重大事故後，農業部農村發展及水土保持署花蓮分署仍在颱風樺加沙外圍環流襲台期間舉辦生...

無視改期建議？遭爆颱風期間「執意舉辦」生態營 農村水保署回應了

媒體報導，農村水保署在颱風樺加沙外圍環流襲台期間舉辦生態營玩樂，農村水保署今天澄清，生態營是依契約辦理，並非臨時舉辦，也...

