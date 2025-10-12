聽新聞
聯合報一周大事10/5~10/11
5日：馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，賴清德總統到花蓮佛祖街關心災後復原情形，現場宣布中央再加碼補助每戶廿萬元房屋修繕重建費。
7日：中央銀行公布九月底台灣外匯存底金額為六○二九點四三億美元，突破六千億美元大關，改寫歷史新高。是否成為台美談判籌碼？央行官員回應未參與經貿工作小組，兩者為獨立議題。
10日：賴清德總統在國慶演說中表示，今年底將提出國防特別預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密防空系統。
5日：捷克國會大選結果出爐，自稱「川普主義者」的億萬富豪前總理巴比斯（Andrej Babis）所屬政黨「不滿公民行動黨」（ANO）得票率居首，外界擔心捷克對烏克蘭的支持及未來與歐洲聯盟（EU）的關係將出現變化。
10日：日本公明黨黨魁齊藤鐵夫向自民黨總裁高市早苗傳達將退出聯合執政，持續廿六年的「自公」合作體制宣告終止，高市早苗能否在首相指名選舉中當選出現變數。
11日：美國總統川普宣布，十一月起對中國加徵百分之百關稅，以回應中國對稀土礦物實施「極其激進」出口管制，並指不再認為本月有必要與大陸國家主席習近平舉行峰會。
