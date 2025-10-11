颱風期間辦生態營惹議 農村水保署：未來辦活動會更謹慎

快訊

聯合報／ 記者／葉冠妤
有媒體報導，花蓮馬太鞍堰塞湖發生溢流重大事故後，農業部農村發展及水土保持署花蓮分署仍在颱風樺加沙外圍環流襲台期間舉辦生態營，與會人員曾建議改期並投入救災，主辦單位仍執意舉辦。圖為花蓮光復災情。圖／聯合報系資料照片

鏡週刊今報導，花蓮馬太鞍堰塞湖發生溢流重大事故後，農業部農村發展及水土保持署花蓮分署仍在颱風樺加沙外圍環流襲台期間舉辦生態營，與會人員曾建議改期並投入救災，主辦單位仍執意舉辦。對此，農村水保署回應，活動地點皆非颱風警戒區，也也未影響應變小組輪值、勘災等工作，未來舉辦活動會更謹慎。

農村水保署說明，花蓮分署9月22日至24日辦理「水土保持志工組訓：水保志工團移地訓練活動執行計畫」，是依勞務採購契約書規範的志工培訓移地訓練計畫辦理，相關課程安排與場地預訂，均在1個月前即完成規畫，並非臨時舉辦。

農村水保署表示，水保志工團研習計畫是為增進水土保持知識，以及農村再生社區活化的實地學習，透過互相交流經驗，以強化志工與專責人員的專業能力及解說技能。花蓮分署同仁當時帶領志工27人前往桃園、新竹、宜蘭，參訪「三水水土保持戶外教室」、「大坪社區」與「朝陽社區」等地進行共學及觀摩，相關地點皆非樺加沙颱風警戒區，過程中農村水保署及花蓮分署均密切關注颱風動態，並於第3天中午提前結束行程。

農村水保署強調，花蓮分署針對樺加沙颱風動向，皆依標準作業程序，在第一時間成立應變小組，相關人員輪值、運作及勘災等工作也一切正常，絕對沒有因該次志工研習行程受到影響。農村水保署一向重視土石流及大規模崩塌的防災應變，往後針對相關活動的舉辦將更為謹慎，避免衍生爭議。

