無視改期建議？遭爆颱風期間「執意舉辦」生態營 農村水保署回應了

中央社／ 台北11日電
媒體報導，在花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流重大事故後，農業部農村發展及水土保持署花蓮分署仍在颱風樺加沙外圍環流襲台期間舉辦生態營活動。農村水保署今天澄清，生態營是依契約辦理，並非臨時舉辦，未來辦活動會更謹慎。圖為光復鄉嚴重災情。圖／本報資料照片
媒體報導，農村水保署在颱風樺加沙外圍環流襲台期間舉辦生態營玩樂，農村水保署今天澄清，生態營是依契約辦理，並非臨時舉辦，也未影響應變小組人力，未來辦活動會更謹慎。

鏡週刊今天報導，接獲民眾投訴，在花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流重大事故後，農業部農村發展及水土保持署花蓮分署仍在颱風樺加沙外圍環流襲台期間舉辦生態營活動，有與會人員曾建議改期並投入救災行列，但主辦單位仍執意照常舉辦。

對此，農村水保署今天澄清指出，花蓮分署9月22日至24日辦理「水土保持志工組訓：水保志工團移地訓練活動執行計畫」，是依勞務採購契約書規範的志工培訓移地訓練計畫辦理，相關課程安排與場地預訂，都在一個月前即完成規劃，並非臨時舉辦。

農村水保署說，水保志工團研習計畫是為增進水土保持知識，以及農村再生社區活化的實地學習，透過互相交流經驗，以強化志工與專責人員的專業能力及解說技能。

農村水保署表示，花蓮分署同仁當時帶領志工27人前往桃園、新竹、宜蘭，參訪「三水水土保持戶外教室」、「大坪社區」與「朝陽社區」等地進行共學及觀摩，相關地點都不是樺加沙颱風警戒區，且過程中農村水保署及花蓮分署都密切關注颱風動態，並於第3天中午提前結束行程。

農村水保署強調，花蓮分署針對樺加沙颱風動向都依標準作業程序，在第一時間成立應變小組，相關人員輪值、運作及勘災等工作也一切正常，絕對沒有因為志工研習行程受到影響。

農村水保署重申，一向重視土石流及大規模崩塌防災應變，往後針對相關活動的舉辦將更為謹慎，以免衍生爭議。

