半島世界歌謠祭戴曉君領軍主秀 輕搖滾翻玩民謠

中央社／ 屏東縣11日電

半島世界歌謠祭即將登場，今年主秀由金曲歌手戴曉君擔任音樂總監，攜手在地民謠藝師藝生，並邀請國際知名音樂人共創交流，18日將以輕搖滾精神，在恆春西門廣場翻玩民謠。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，「2025半島世界歌謠祭」15日至19日恆春西門廣場舉行，18日晚間7時主秀節目，由戴曉君擔任音樂總監，攜手半島民謠藝師藝生，同時邀請深耕澳洲的日本三味線演奏家Noriko Tadano，以及喚醒彈撥樂器野性的台灣旅美音樂人NINI進行共創交流，以輕搖滾精神翻玩民謠、讓在地聲響走上國際舞台。

戴曉君來自恆春半島，今年以創作專輯「VAIVAIK尋走」榮獲全球音樂獎世界音樂類金獎，金曲獎「最佳原住民語專輯獎」與「最佳編曲人獎」，並以電視節目「搖滾區第一排」入圍第60屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」。

文化處表示，戴曉君大學時期玩搖滾音樂，直到遇到恆春民謠人間國寶朱丁順大師，才逐步走進民謠世界。這次半島世界歌謠祭，她將攜手民謠保存者吳登榮、黃却銀、張碧英與張錦桂藝師，以及青壯藝生與恆春國小，於亮點主秀共演。

文化處指出，三味線演奏家Noriko Tadano曾於雪梨歌劇院個人演出，也參與世界各地的音樂節，透過激發人心且具連結力藝術創作展現獨特之美；在美國達人秀爆紅的NINI，使用阮、柳琴、三弦、電琵琶演奏，融合重金屬、搖滾和電子舞曲等音樂風格，跨越文化和音樂界限。

文化處提及，今年半島世界歌謠祭以「半島來辦桌」為策展主題，是一場結合彈撥樂器與民謠搖滾音樂大辦桌，有8國音樂團體齊聚的「世界音樂盛會」、半島舞臺特製節目「半島上菜秀」、「民謠全國大賽」、「阿嬤來唱歌」民謠專場、「特色市集」、「國際交流工坊」與「民謠小旅行」等系列活動。

