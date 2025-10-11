快訊

落實轉型正義 政院核定不義遺址保存行動策略

中央社／ 台北11日電

不義遺址保存條例草案尚未完成三讀，為持續推動並落實轉型正義，行政院日前核定不義遺址保存行動策略，規範各公有不義遺址的管理機關、機構，仍應配合辦理建立個案資料、審議潛在不義遺址辦理公告，以及協助不義遺址保存活化等事項。

不義遺址保存行動策略核定版在9月底公告，政院人士指出，文化部自2022年起承接不義遺址保存工作，除持續完備不義遺址保存法制與執行配套，並在去年7月將「不義遺址保存條例草案」送立法院審議外，而在草案正式走完立法程序前，為持續推動不義遺址保存與活化，因此行政院核定不義遺址保存行動策略。

政院人士表示，行動策略將作為不義遺址管理機關、機構、所有人遵循對不義遺址的保存規範，同時也促進社會大眾認識不義遺址，盼藉由記憶與紀念的過程，讓社會達成相互理解、包容與警醒的共識，落實國家轉型正義工程。

根據行動策略，文化部得依職權或接受提報，建立不義遺址個案資料，以利各界認識不義遺址所代表的歷史真相及共同記憶，且經主管機關調查後的不義遺址個案資料，除涉及國家安全或其他法規另有規定外，應主動以網路或其他方式公開。

而為辦理不義遺址的審議，文化部應遴聘政治案件受難者、具有轉型正義、文化資產相關專業或實務經驗之社會公正人士或學者專家、機關代表組成審議會，不義遺址經審議會審議通過後，由主管機關公告。

行動策略也提到，不義遺址保存活化事務重點之一是揭示歷史，因此豎立解說標示為第一步，國家人權博物館因此也擬訂「不義遺址標示系統設置指引」，供不義遺址的管理機關、機構、所有人參考採用。

至於私有不義遺址（含潛在）的調查研究及保存措施，行動策略顯示，因涉及私人財產權的保障，在考量其公益性與必要性，並尊重現況土地或建物所有人的權益及意願，應在對財產權侵害最小的原則下為之，且主管機關得酌予獎勵或補助，在不義遺址保存條例草案公布施行前，現行實務以人權館提供獎勵補助為主，必要時也可提供諮詢、輔導及數位保存等作為。

除不義遺址，為彰顯威權統治時期國家不法與人民抵抗的紀念地，國家人權博物館今年已訂定公告「推動民間設置具轉型正義意涵場址作業要點」，目前知名的具轉型正義意涵場址為原林義雄宅邸，現今的台灣基督長老教會義光教會。不義遺址保存行動策略則持續鼓勵民間申請，並強調未來不義遺址保存條例草案立法通過後，將視民間意願、證據與資料的完整度，進行不義遺址審議程序。

不義遺址是指民國34年8月15日起至81年11月6日的威權統治時期，國家為達成鞏固威權統治目的，所為侵害人權事件的發生地，包含羈押、審判、刑求、監禁、處決等場所或相連場域，具有歷史價值與轉型正義教育意義者，前促轉會已審定公告42處不義遺址，而目前整體則還有106處不義遺址潛在遺址點。

