台灣同志遊行工作人員涉反跨言論 主辦單位道歉

台灣同志遊行日前有工作人員發表反對跨性別者言論引發爭議，主辦單位台灣彩虹公民行動協會發出道歉啟事，除將該名工作人員調職，也強調爭議言論非台灣同志遊行官方立場。

一年一度台灣同志遊行將於25日登場，但近日卻有遊行主辦單位的工作人員在社交平台Threads上發表爭議言論、反對跨性別者，引發許多關心性別議題的支持者不滿。

台灣同志遊行主辦單位台灣彩虹公民行動協會昨天深夜發出道歉啟事指出，發表爭議言論的工作人員為協會正職員工，但因事發場域是於其個人Threads頁面，在未經告知及許可情形下，協會也無從事前得知及審核其欲發出內容。

協會聲明，工作人員所發表言論並不是經過內部討論所認可的共識，對其擅以個人立場表態深感遺憾，並重申該言論非台灣同志遊行官方立場。

協會強調，從2021年起成為台灣同志遊行主辦單位後，協會始終堅持讓社會上每一個人，都可以用自己最真實的樣子，過想要的生活，而不應遭受任何歧視、壓迫與汙名等不平等對待。此立場不因單一事件而有所改變，跨性別議題也從未排除於遊行倡議外，跨性別社群更是同志運動中不可或缺的一部分。

協會表示，對於此次事件而受到傷害的跨性別者及運動前輩們表達深深的歉意，因協會督導不周、未控管員工以個人身分發言行為，也已經理監事會決議將該名工作人員調離現職，並調整其職稱與職務。未來將更加強員工教育訓練，並嚴格執行工作規則，確保對外傳達訊息時能維持一致的立場與觀點。

協會指出，相關質疑都將虛心接受並深刻檢討改進，台灣同志遊行不會背棄任何性多樣社群中的一份子，每一位都是運動中的重要夥伴。台灣同志遊行自始至終，都支持跨性別權益與多元性別平權。