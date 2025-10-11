駐拉脫維亞代表李憲章卸任 拉國友台議員設宴歡送

駐拉脫維亞（兼轄愛沙尼亞）代表李憲章任期屆滿，即將返國服務。拉國國會友台小組為感謝李憲章任內推動台拉關係的貢獻，於日前邀請李憲章前往里加市中心自由紀念碑獻花致敬，並設宴歡送，氣氛溫馨感人。

拉脫維亞國會友台小組主席契爾錢妮（IngrīdaCircene，另譯：齊翠蓮）偕同12位國會議員及里加市議員艾克斯登斯（Edgars Ikstens）等友台政要共同出席活動，展現雙邊情誼。

李憲章在契爾錢妮陪同下至自由紀念碑獻花致敬，並於基台內簽名簿留言，署名「中華民國（台灣）駐拉脫維亞代表處大使李憲章」。

李憲章表示，向拉脫維亞為爭取獨立而犧牲的將士獻花致祭不僅是個人榮譽，更象徵台、拉兩國在民主發展歷程中相互呼應。台、拉同樣面臨強權軍事威脅，唯有攜手合作、強化國防與社會韌性，才能有效應對外來挑戰。

隨後的餐敘中，契爾錢妮等多位議員回顧過去3年半與代表處合作推動各項交流的經驗，以及雙方攜手推動多項合作案的心得。與會議員表示，對雙方在此期間建立的堅實互信與深厚情誼，以及台拉關係持續進展，均深感欣慰。

幾位議員也坦言，原本對台灣的了解僅限於地理名詞，但在與代表處互動，及觀察台灣於俄羅斯入侵烏克蘭後展現的人道關懷與援助行動後，增加對台灣的了解與好感，如今已成為「鐵粉」，更加堅定未來持續支持深化兩國關係的決心。

曾於8月中旬訪台的議員們指出，訪台期間與政府高層對話，並參訪國防、無人機、半導體及AI等高科技產業，對台灣經貿、科技與產業實力印象深刻，也肯定台灣是值得拉脫維亞交往與合作的優質民主夥伴。

李憲章對友台小組議員近年積極協助深化台拉關係，協助推動我國參與世界衛生大會（WHA）等國際組織表達誠摯感謝，並期盼未來繼續給予台灣支持。與會議員表示，雖對李憲章離任不捨，但寄予祝福，並允諾盡力支持與協助即將到任的新任代表陳文儀，共同推進兩國關係。