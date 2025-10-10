斐濟獨立逢雙十 周進發：兩國共享「和平之洋」願景

快訊

中央社／ 真雪梨10日專電

斐濟台北商務辦事處昨晚舉行雙十國慶與斐濟獨立紀念日慶祝酒會，斐濟前總理喬德瑞盛讚台斐在農漁產合作「極大地促進了斐濟的發展」；駐斐濟代表周進發強調台灣完全認同斐濟長期倡議的「和平之洋」，且應致力維護自由、開放並以規則為基礎的國際秩序。

由於10月10日同時是台灣雙十國慶及斐濟獨立日，因此今年酒會同步慶祝兩國國家紀念，多位斐濟國會議員及政府官員、各國駐斐外交使節到場出席。

喬德瑞（Mahendra Chaudhry）在酒會上盛讚台灣與斐濟之間長久深厚的友誼。他指出，自1971年台灣在首都蘇瓦（Suva）設立代表處以來，雙方在農業與水產養殖領域的合作「極大地促進了斐濟的發展，並且切實滿足了政府與人民的實際需求」。

喬德瑞指出，台灣對太平洋地區的堅定支持令人欽佩，尤其是今年2月台灣與太平洋島國論壇（PIF）秘書處簽署合作協議，支持「太平洋海洋事務專員辦公室（OPOC）」的運作，彰顯台灣持續投入太平洋區域合作的決心。

喬德瑞認為，台灣對斐濟農業及經濟發展的傑出貢獻「應獲得充分肯定」；他呼籲斐濟「應正視並感謝台灣的實質貢獻與長久友誼，進一步鞏固雙方的外交地位與雙邊關係」

周進發致詞時說：「10月10日不僅是台灣的國慶日，也是斐濟在1970年光榮獨立的日子。兩國同日慶祝國家紀念，正彰顯我們共同追求的價值—自由、尊嚴與繁榮，以及聯繫我們的堅實友誼。」

周進發強調，台灣自過去的艱困歷程中奮發向上，台灣的發展不僅體現在產業成就，更反映在「願意分享、合作與與友邦並肩前行」的精神上。

周進發提到，台灣與斐濟長年緊密合作，成果豐碩；其中在農業與水產養殖方面，台灣技術團與斐濟農業暨水資源部合作數十年；2024年還在瑙索里（Nausori）成立「農業技術移轉中心」（CATT），設有組織培養實驗室與太陽能溫室，顯著提升斐濟農民的生產力、永續性與抗災能力。

周進發提到台、斐兩國在醫療保健方面的合作；其中，台灣馬偕紀念醫院與納地醫院（Nadi Hospital）合作推動醫療任務與專業培訓，強化斐濟的醫療體系，並推出「生命之盒」（SOVA NI BULA）數位健康平台，有助改善慢性疾病管理。

周進發還提到，台灣外交部獎學金計畫（MOFATaiwan Scholarship）供斐濟青年赴台深造，涵蓋工程、環境科學、新聞等領域，培育未來領袖並促進兩國人民相互理解；另外，台灣協助斐濟進行防災訓練與太陽能專案，為偏遠社區帶來可再生能源，增進生活品質並提升氣候韌性。

他強調：「斐濟長期倡議的『和平之洋』（Oceanof Peace）願景，主張對話與區域穩定，台灣完全認同這一理念。」台灣致力維護印太地區的和平與穩定，堅定追求兩岸和平解決分歧，並致力維護自由、開放且以規則為基礎的國際秩序。。

晚會現場展示了台灣技術團的農業創新成果。入口處以當地栽培的蔬果藝術性地拼製出台灣地圖，令賓客驚艷。每位嘉賓並獲贈由技術團栽種的芭樂、火龍果、青椒與玉米禮盒，象徵兩國合作與友誼的豐碩成果。

斐濟 外交部 國慶

