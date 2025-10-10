斐濟獨立逢雙十 周進發：兩國共享「和平之洋」願景

駐斐濟台北商務辦事處昨晚舉行雙十國慶與斐濟獨立紀念日慶祝酒會，斐濟前總理喬德瑞盛讚台斐在農漁產合作「極大地促進了斐濟的發展」；駐斐濟代表周進發強調台灣完全認同斐濟長期倡議的「和平之洋」，且應致力維護自由、開放並以規則為基礎的國際秩序。

由於10月10日同時是台灣雙十國慶及斐濟獨立日，因此今年酒會同步慶祝兩國國家紀念，多位斐濟國會議員及政府官員、各國駐斐外交使節到場出席。

喬德瑞（Mahendra Chaudhry）在酒會上盛讚台灣與斐濟之間長久深厚的友誼。他指出，自1971年台灣在首都蘇瓦（Suva）設立代表處以來，雙方在農業與水產養殖領域的合作「極大地促進了斐濟的發展，並且切實滿足了政府與人民的實際需求」。

喬德瑞指出，台灣對太平洋地區的堅定支持令人欽佩，尤其是今年2月台灣與太平洋島國論壇（PIF）秘書處簽署合作協議，支持「太平洋海洋事務專員辦公室（OPOC）」的運作，彰顯台灣持續投入太平洋區域合作的決心。

喬德瑞認為，台灣對斐濟農業及經濟發展的傑出貢獻「應獲得充分肯定」；他呼籲斐濟「應正視並感謝台灣的實質貢獻與長久友誼，進一步鞏固雙方的外交地位與雙邊關係」

周進發致詞時說：「10月10日不僅是台灣的國慶日，也是斐濟在1970年光榮獨立的日子。兩國同日慶祝國家紀念，正彰顯我們共同追求的價值—自由、尊嚴與繁榮，以及聯繫我們的堅實友誼。」

周進發強調，台灣自過去的艱困歷程中奮發向上，台灣的發展不僅體現在產業成就，更反映在「願意分享、合作與與友邦並肩前行」的精神上。

周進發提到，台灣與斐濟長年緊密合作，成果豐碩；其中在農業與水產養殖方面，台灣技術團與斐濟農業暨水資源部合作數十年；2024年還在瑙索里（Nausori）成立「農業技術移轉中心」（CATT），設有組織培養實驗室與太陽能溫室，顯著提升斐濟農民的生產力、永續性與抗災能力。

周進發提到台、斐兩國在醫療保健方面的合作；其中，台灣馬偕紀念醫院與納地醫院（Nadi Hospital）合作推動醫療任務與專業培訓，強化斐濟的醫療體系，並推出「生命之盒」（SOVA NI BULA）數位健康平台，有助改善慢性疾病管理。

周進發還提到，台灣外交部獎學金計畫（MOFATaiwan Scholarship）供斐濟青年赴台深造，涵蓋工程、環境科學、新聞等領域，培育未來領袖並促進兩國人民相互理解；另外，台灣協助斐濟進行防災訓練與太陽能專案，為偏遠社區帶來可再生能源，增進生活品質並提升氣候韌性。

他強調：「斐濟長期倡議的『和平之洋』（Oceanof Peace）願景，主張對話與區域穩定，台灣完全認同這一理念。」台灣致力維護印太地區的和平與穩定，堅定追求兩岸和平解決分歧，並致力維護自由、開放且以規則為基礎的國際秩序。。

晚會現場展示了台灣技術團的農業創新成果。入口處以當地栽培的蔬果藝術性地拼製出台灣地圖，令賓客驚艷。每位嘉賓並獲贈由技術團栽種的芭樂、火龍果、青椒與玉米禮盒，象徵兩國合作與友誼的豐碩成果。