吳志中與法媒談半導體護盾 防戰略產業落中國大陸之手

中央社／ 巴黎9日專電

外交部政務次長吳志中接受法國媒體專訪時說，台灣擁有「半導體護盾」，全球絕大多數最先進晶片都產自台灣，「若世界失去台灣，關鍵戰略性產業就會落入中國之手」。

法國「巴黎競賽雜誌」（Paris Match）近期專訪吳志中，訪談內容昨天刊登在雜誌網站上。

報導開頭提到，記者在台北親見民間團體和公民組織舉辦自我防衛演練，據此問及台灣人民為應對中國潛在攻擊所做的準備。

吳志中指出，與其說是「攻擊」，更應該說是「入侵」，尤其自中國國家主席習近平上任以來，台灣擔心的就是中國入侵，每天都有中國戰機侵犯台灣空域，同樣的挑釁也發生在海上。

他說，台灣希望與中國維持現狀，而不是遭到入侵；然而中國持續施壓並展示武力，例如今年9月初北京舉辦盛大閱兵式，還邀請俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和北韓領袖金正恩出席，看到這種情況，任何人都會擔心，這很容易理解。

記者談到美國向來將台灣視為戰略要地，現在是否仍支持台灣，吳志中表示，長期以來，美國駐紮在日本沖繩的第七艦隊可迅速抵達台灣海峽，對中國侵略企圖構成有力嚇阻，但如今情況已經不同。

吳志中解釋，台灣1996年藉由全民直選實現民主，中國態度開始趨於強硬，「他們非常氣憤看到家門口出現這樣一個自由社會」；中方發射飛彈恫嚇，美國立即調動兩艘航空母艦，中國才冷靜下來，然而「如今這樣的行動已經不夠，因為中華人民共和國在海空都具有優勢」。

吳志中說，中國的藍圖是取代美國成為世界第一強國，他們四處擴張影響力，企圖在國際組織占據關鍵職位；中國想改變全球秩序，而併吞台灣是這項計畫的一環。

他指出，台灣擁有「半導體護盾」，因為全球絕大多數最先進晶片或與人工智慧（AI）有關的晶片幾乎都在台灣生產。

吳志中強調，台灣對各種產業都至關重要，包括手機、飛彈、波音（Boeing）飛機、空中巴士（Airbus）飛機等，「若世界失去台灣，關鍵戰略性產業就會落入中國之手」。

記者進一步詢問中國犯台可能性時，吳志中說，若習近平早上一邊刮鬍子一邊想著是否侵略台灣，當分析情勢、觀察台灣行動時，又會想「好吧，今天不是好日子」；「我們要讓他每天都這麼想，對中國來說，永遠都不是攻擊台灣的好時機」。

吳志中闡述，台灣的策略有3大支柱，首先是嚇阻力及達到國內生產毛額（GDP）5%的國防預算，展現自我防衛決心；其二是盟友和區域軍事強權的存在，法國、英國、德國、日本、美國都曾派艦航經台海以示支持台灣，同時向中國表明台灣的重要性，以及國際社會希望維持現狀。

第三則是台灣在世界上的關鍵作用，舉例來說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣率先反駁世界衛生組織（WHO），關閉與中國的邊境，並主張這是一場嚴重的公共衛生危機。

最後談到台法關係時，曾任駐法代表的吳志中指出，法國是歐洲聯盟（EU）最重要的國家，也是歐盟唯一的核武強國，雙邊在經濟上還有許多合作空間，例如法國正尋求再工業化，台灣很願意鼓勵企業赴法投資，深化經貿關係。

吳志中 美國 法國 台法關係 日本 台灣海峽

延伸閱讀

吳志中：台灣處區域穩定前線 強化防衛推動自由印太

麻婆豆腐、炸醬麵 程建人告別追思充斥記憶中熟悉的味道

PILP計畫續辦5年 吳志中：台美對太平洋區域承諾

法國參院友台小組訪團 高度重視印太航行自由

相關新聞

應讓受刑人在監獄投票？最高行要北高行再調查：公開透明非無疑問

受刑人王茂霖要求中央選舉委員會、桃園市選舉委員會於2024年總統大選時，在台北監獄設置投票所，讓他能「在籍」投票，遭拒後...

黃敏惠率團訪美國女童軍總會 深化國際交流共推女性與青年培力

嘉義市長黃敏惠於美東時間10月8日上午（台灣時間8日晚間）率市府參訪團及嘉大附小幼童軍、女童軍團隊，拜訪位於紐約第五大道...

影／嘉義名醫宋思權汶萊國慶酒會領唱國歌 以歌聲傳遞榮耀友誼

嘉義市神經內科名醫宋思權，克服病痛投身公益，受外交部駐汶萊代表處邀請，赴汶萊出席昨晚中華民國雙十國慶晚會，擔任國歌領唱人...

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

歷經半年評估與專家諮詢，新北市政府日前公布新北大巨蛋第一階段六選二方案—「樹林機五」與「淡海二期」脫穎而出。熟悉內幕人士指出，這場看似單純的基地遴選，背後其實是新北市府暗藏對都市發展、交通布局與產業再平衡的布局。兩地之爭，不只是地點選擇，更是新北10年後願景縮影。

【專家之眼】珍古德靜靜改變世界

在這個喧囂不斷、焦躁無盡的時代，有些改變並不靠口號，也不憑權勢，而是透過一種近乎原始的靜默力量，在叢林深處耐心觀察、與萬...

憲法法庭360案動不了…人民聲請占327件 少女遭性侵案追訴時效待解

大法官人選「難產」，憲法訴訟法新制上路至今，未產生任何判決與暫時處分，累計至8月底，憲法法庭有360件未結案，其中人民聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。