吳志中與法媒談半導體護盾 防戰略產業落中國大陸之手

外交部政務次長吳志中接受法國媒體專訪時說，台灣擁有「半導體護盾」，全球絕大多數最先進晶片都產自台灣，「若世界失去台灣，關鍵戰略性產業就會落入中國之手」。

法國「巴黎競賽雜誌」（Paris Match）近期專訪吳志中，訪談內容昨天刊登在雜誌網站上。

報導開頭提到，記者在台北親見民間團體和公民組織舉辦自我防衛演練，據此問及台灣人民為應對中國潛在攻擊所做的準備。

吳志中指出，與其說是「攻擊」，更應該說是「入侵」，尤其自中國國家主席習近平上任以來，台灣擔心的就是中國入侵，每天都有中國戰機侵犯台灣空域，同樣的挑釁也發生在海上。

他說，台灣希望與中國維持現狀，而不是遭到入侵；然而中國持續施壓並展示武力，例如今年9月初北京舉辦盛大閱兵式，還邀請俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和北韓領袖金正恩出席，看到這種情況，任何人都會擔心，這很容易理解。

記者談到美國向來將台灣視為戰略要地，現在是否仍支持台灣，吳志中表示，長期以來，美國駐紮在日本沖繩的第七艦隊可迅速抵達台灣海峽，對中國侵略企圖構成有力嚇阻，但如今情況已經不同。

吳志中解釋，台灣1996年藉由全民直選實現民主，中國態度開始趨於強硬，「他們非常氣憤看到家門口出現這樣一個自由社會」；中方發射飛彈恫嚇，美國立即調動兩艘航空母艦，中國才冷靜下來，然而「如今這樣的行動已經不夠，因為中華人民共和國在海空都具有優勢」。

吳志中說，中國的藍圖是取代美國成為世界第一強國，他們四處擴張影響力，企圖在國際組織占據關鍵職位；中國想改變全球秩序，而併吞台灣是這項計畫的一環。

他指出，台灣擁有「半導體護盾」，因為全球絕大多數最先進晶片或與人工智慧（AI）有關的晶片幾乎都在台灣生產。

吳志中強調，台灣對各種產業都至關重要，包括手機、飛彈、波音（Boeing）飛機、空中巴士（Airbus）飛機等，「若世界失去台灣，關鍵戰略性產業就會落入中國之手」。

記者進一步詢問中國犯台可能性時，吳志中說，若習近平早上一邊刮鬍子一邊想著是否侵略台灣，當分析情勢、觀察台灣行動時，又會想「好吧，今天不是好日子」；「我們要讓他每天都這麼想，對中國來說，永遠都不是攻擊台灣的好時機」。

吳志中闡述，台灣的策略有3大支柱，首先是嚇阻力及達到國內生產毛額（GDP）5%的國防預算，展現自我防衛決心；其二是盟友和區域軍事強權的存在，法國、英國、德國、日本、美國都曾派艦航經台海以示支持台灣，同時向中國表明台灣的重要性，以及國際社會希望維持現狀。

第三則是台灣在世界上的關鍵作用，舉例來說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣率先反駁世界衛生組織（WHO），關閉與中國的邊境，並主張這是一場嚴重的公共衛生危機。

最後談到台法關係時，曾任駐法代表的吳志中指出，法國是歐洲聯盟（EU）最重要的國家，也是歐盟唯一的核武強國，雙邊在經濟上還有許多合作空間，例如法國正尋求再工業化，台灣很願意鼓勵企業赴法投資，深化經貿關係。