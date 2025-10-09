快訊

黃敏惠率團訪美國女童軍總會 深化國際交流共推女性與青年培力

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠於美東時間10月8日上午（台灣時間8日晚間），率市府參訪團及嘉大附小幼童軍、女童軍團隊，拜訪位於紐約第五大道的美國女童軍總會。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠於美東時間10月8日上午（台灣時間8日晚間）率市府參訪團及嘉大附小幼童軍女童軍團隊，拜訪位於紐約第五大道的美國女童軍總會，雙方就女童軍運作現況、國際合作與青年培力等議題深入交流，期盼攜手推動性別平權與國際倡議合作。

黃敏惠表示，中華民國第一個女童軍團發源於嘉市，早於中華民國女童軍總會成立10年。嘉市長期將童軍教育納入城市教育政策核心，以系統化活動設計培養孩子具備自信、領導力與國際視野。她以中華民國女童軍總會理事長身分指出，2024年上任以來，致力推動組織「專業化、年輕化、國際化、永續化」，協助女童軍發展潛能、鏈結全球。童軍教育不僅培力女孩，更象徵女性自信與勇氣養成。

她說，美國女童軍總會從創立至今歷經多次挑戰，仍堅持推動女性教育與社會參與，令人深受啟發。女童軍的經營如同城市治理，皆需以熱情與行動克服挑戰、凝聚共識，最終促成社會進步與世界更美好。美國女童軍總會首席資金發展官Meridith Maskara歡迎嘉市代表團，感謝黃敏惠長期推動教育與童軍結合，培養學生多元學習與社會責任。像黃市長這樣具影響力女性領導者，將為全球女童軍注入更多能量與靈感。

雙方交流除分享經驗，也共同討論2026年在聯合國婦女地位委員會（CSW）合作舉辦論壇，提升青年與女性在國際倡議平台的能見度，推動女孩積極參與性別平權議題。嘉大附小童軍學生規畫交通路線與行程，展現童軍自主與團隊合作精神，收穫豐富。女童軍運動跨越國界，全球女童軍總會（WAGGGS）目前擁有153個會員組織、逾千萬名成員；中華民國台灣女童軍總會成立66年，有超過百萬女性參與。黃敏惠期許，嘉義女童軍持續以「1日女童軍，一世女童軍」精神，為社會注入更多正向力量。

