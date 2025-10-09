影／嘉義名醫宋思權汶萊國慶酒會領唱國歌 以歌聲傳遞榮耀友誼

嘉義市神經內科名醫宋思權，克服病痛投身公益，受外交部駐汶萊代表處邀請，赴汶萊出席昨晚中華民國雙十國慶晚會，擔任國歌領唱人，以莊嚴歌聲代表台灣，成為當晚最動人的時刻。他表示，這一刻感受到「榮耀、感動與責任」，任務完成後心中如釋重負。

宋思權現任嘉義西區扶輪社社員，長年推動公共AED設置與失智症關懷行動。雖歷經3次脊椎手術、需靠拐杖或電動車代步，仍持續參與國際交流。此次受駐汶萊代表處大使蕭勝中邀請，隨團前往汶萊，不僅參加國慶酒會，也將出席汶萊扶輪社60周年授證典禮。當宋思權領唱國歌時，全場肅立，氣氛莊嚴。蕭勝中盛讚，這場晚會不只是慶典，更是「以文化說外交」的具體展現。

駐汶萊代表處昨晚舉行國慶酒會，現場聚集超過300位汶萊政商學界貴賓、台商與僑胞。蕭勝中致詞表示，「台灣最美的風景是人」，並強調透過文化、經貿與教育交流深化臺汶關係。今年適逢台汶雙向免簽上路，雙邊往來明顯升溫。代表處以「阿里山」為主題設置觀光展示區，並邀請嘉義文化團隊跨海演出。卡卡頌長笛重奏團以15支長笛奏出悠揚樂聲，「一支杉咖啡」與「徐瑞芬瓷繪班」展現咖啡文化與手繪藝術，現場並提供嘉義雞肉飯、三杯雞、鹽酥雞等台灣美食，氣氛熱烈。