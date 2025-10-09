快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

聽新聞
0:00 / 0:00

影／嘉義名醫宋思權汶萊國慶酒會領唱國歌 以歌聲傳遞榮耀友誼

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市神經內科名醫宋思權（中）克服病痛投身公益，受外交部駐汶萊代表處邀請帶妻子，赴汶萊出席昨晚中華民國雙十國慶晚會，擔任國歌領唱人。圖／宋思權提供
嘉義市神經內科名醫宋思權（中）克服病痛投身公益，受外交部駐汶萊代表處邀請帶妻子，赴汶萊出席昨晚中華民國雙十國慶晚會，擔任國歌領唱人。圖／宋思權提供

嘉義市神經內科名醫宋思權，克服病痛投身公益，受外交部駐汶萊代表處邀請，赴汶萊出席昨晚中華民國雙十國慶晚會，擔任國歌領唱人，以莊嚴歌聲代表台灣，成為當晚最動人的時刻。他表示，這一刻感受到「榮耀、感動與責任」，任務完成後心中如釋重負。

宋思權現任嘉義西區扶輪社社員，長年推動公共AED設置與失智症關懷行動。雖歷經3次脊椎手術、需靠拐杖或電動車代步，仍持續參與國際交流。此次受駐汶萊代表處大使蕭勝中邀請，隨團前往汶萊，不僅參加國慶酒會，也將出席汶萊扶輪社60周年授證典禮。當宋思權領唱國歌時，全場肅立，氣氛莊嚴。蕭勝中盛讚，這場晚會不只是慶典，更是「以文化說外交」的具體展現。

駐汶萊代表處昨晚舉行國慶酒會，現場聚集超過300位汶萊政商學界貴賓、台商與僑胞。蕭勝中致詞表示，「台灣最美的風景是人」，並強調透過文化、經貿與教育交流深化臺汶關係。今年適逢台汶雙向免簽上路，雙邊往來明顯升溫。代表處以「阿里山」為主題設置觀光展示區，並邀請嘉義文化團隊跨海演出。卡卡頌長笛重奏團以15支長笛奏出悠揚樂聲，「一支杉咖啡」與「徐瑞芬瓷繪班」展現咖啡文化與手繪藝術，現場並提供嘉義雞肉飯、三杯雞、鹽酥雞等台灣美食，氣氛熱烈。

蕭勝中說，台灣在經濟、科技與民主領域表現已成世界典範，未來將與汶萊推動農業、漁業、醫療等合作，共創「Taiwan Can Lead」的新篇章。代表處宣布成立「臺灣之友社」，邀汶萊友人共同推動雙邊民間友誼，為台汶關係開啟新頁。宋思權以生命力詮釋堅毅，也以歌聲傳遞信念。他說，「我不是站得最高的人，卻能用心唱出對土地的愛。」這份醫者精神，讓嘉義與台灣溫度跨海傳遞到汶萊。

嘉義市神經內科名醫宋思權克服病痛投身公益，受外交部駐汶萊代表處邀請帶妻子，赴汶萊出席昨晚中華民國雙十國慶晚會，擔任國歌領唱人。圖／宋思權提供
嘉義市神經內科名醫宋思權克服病痛投身公益，受外交部駐汶萊代表處邀請帶妻子，赴汶萊出席昨晚中華民國雙十國慶晚會，擔任國歌領唱人。圖／宋思權提供
嘉義市神經內科名醫宋思權，克服病痛投身公益，受外交部駐汶萊代表處邀請，赴汶萊出席昨晚中華民國雙十國慶晚會，擔任國歌領唱人。圖／宋思權提供
嘉義市神經內科名醫宋思權，克服病痛投身公益，受外交部駐汶萊代表處邀請，赴汶萊出席昨晚中華民國雙十國慶晚會，擔任國歌領唱人。圖／宋思權提供

汶萊 嘉義 國慶

延伸閱讀

嘉義水電工10年内3犯酒駕 第4次撞死人...判7年10月不服被駁回

嘉義漁電共生場「沒魚蝦」遭撤照 台泥嘉謙上月有收穫…提異議

全真瑜伽無預警倒閉 嘉義分館停業留3大爛攤待解　

諸羅記玩具城熄燈倒數 嘉義人30年童年回憶見證政治史

相關新聞

黃敏惠率團訪美國女童軍總會 深化國際交流共推女性與青年培力

嘉義市長黃敏惠於美東時間10月8日上午（台灣時間8日晚間）率市府參訪團及嘉大附小幼童軍、女童軍團隊，拜訪位於紐約第五大道...

影／嘉義名醫宋思權汶萊國慶酒會領唱國歌 以歌聲傳遞榮耀友誼

嘉義市神經內科名醫宋思權，克服病痛投身公益，受外交部駐汶萊代表處邀請，赴汶萊出席昨晚中華民國雙十國慶晚會，擔任國歌領唱人...

114年國防報告書公布 無人機襲擾外島國軍4步驟擊落

國防部今天將公布114年版國防報告書。報告書指出，中共對我採取多項「灰色地帶混合威脅手段」以及「準軍事行動」等針對性軍事威脅，逐步加大對我威嚇力道。國防部並重申，針對中共無人機襲擾外離島，軍方已經訂定4項步驟的應處流程，將動用干擾槍或步槍、機槍，以軟硬殺方式，擊落無人機。 國防部今年是第18次出版國防報告書，新版國報告書分為「戰略環境」、「堅實國防」、「和平基石」、「國防管理」等四篇、八個章節，全書共191頁。

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

歷經半年評估與專家諮詢，新北市政府日前公布新北大巨蛋第一階段六選二方案—「樹林機五」與「淡海二期」脫穎而出。熟悉內幕人士指出，這場看似單純的基地遴選，背後其實是新北市府暗藏對都市發展、交通布局與產業再平衡的布局。兩地之爭，不只是地點選擇，更是新北10年後願景縮影。

【專家之眼】珍古德靜靜改變世界

在這個喧囂不斷、焦躁無盡的時代，有些改變並不靠口號，也不憑權勢，而是透過一種近乎原始的靜默力量，在叢林深處耐心觀察、與萬...

憲法法庭360案動不了…人民聲請占327件 少女遭性侵案追訴時效待解

大法官人選「難產」，憲法訴訟法新制上路至今，未產生任何判決與暫時處分，累計至8月底，憲法法庭有360件未結案，其中人民聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。