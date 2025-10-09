憂桃竹苗大矽谷計畫牛步 楊文科：中央類科學園區計畫影響重大

2025年桃竹竹苗區域治理平台首長會議今天在苗栗縣舉行，會中4首長都表達對桃竹苗大矽谷計畫的重視，新竹縣長楊文科強調，他對類科學園區計畫持嚴肅的看法，應好好思考台灣科技產業發展未來的狀況，也呼籲中央應盡速推動桃竹苗提出大矽谷計畫。

該平台成立至今已邁入第10年，4縣市首長在會議中都表達對於桃竹苗大矽谷計畫推動牛步化的憂心，各縣市還提出15項新增合作案，共同追求區域共榮。

楊文科強調，他對類科學園區計畫持嚴肅的看法，中央提出類科學園區計畫，協助廠商到國外設廠，他認為此舉對台灣影響重大，恐影響未來10年、20年的發展，應好好思考台灣科技產業發展未來的狀況，也呼籲中央應盡速推動桃竹苗提出大矽谷計畫，讓地方政府對於土地的計畫上有清楚的指導原則，以備未來建設、發展有所依循。

楊文科強調，他對類科學園區計畫持嚴肅的看法，應好好思考台灣科技產業發展未來的狀況，也呼籲中央應盡速推動桃竹苗提出大矽谷計畫。楊文科也支持鍾東錦縣長提到的修正地方組織行政法，地方制度法多年未修，必須要調整，以新竹縣為例，組織編制已經滿額，無法增加員額，編制必須要調整。

新竹縣政府本次主動提出3項新增合作議題，以深化區域在文化、教育與公共安全領域的合作。在文化方面，竹縣文化局提案「跨區域文化資產教育與推廣」，目標是透過區域治理平台聯合規畫跨區的文化資產教育活動或展覽，推動學生、社區居民以及遊客參與。

為因應文化部擴大推動計次電子書服務，並提升「桃竹竹苗一證通」的使用率，新竹縣亦提出「桃竹竹苗一證通悠遊計次電子書海」借閱推廣活動。此外，針對當前重點工作反詐騙，新竹縣警察局則建議共同建立「桃竹竹苗聯合反詐宣導機制」。 4縣市首長在會議中都表達對於桃竹苗大矽谷計畫的憂心，並由各縣市提出15項新增合作案，共同追求區域共榮。圖／縣府提供

