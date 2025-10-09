氣候委員會10/30召開 委員盼減碳不受關稅影響

快訊

中央社／ 台北9日電

今年7月總統府氣候委員會因豪雨事件停開，委員會委員趙家緯說，目前暫訂10月30日將開會，但尚未確定討論項目；他希望能在委員會中強調全球減碳趨勢，不應受美國對等關稅影響。

總統府國家氣候變遷對策委員會委員、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯今天告訴中央社記者，委員會預計將在10月30日召開，但目前只確認時間，討論項目尚未完全確定。

原訂今年7月底舉辦第5次氣候委員會，但當時中南部豪雨影響，總統賴清德指示以防救災工作為最優先要務，因此委員會停開一次。

趙家緯表示，10月氣候委員會的時間是在聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）之前，也是「中華民國（台灣）2035年國家自定貢獻（NDC3.0）」草案提出後，正式有機會在台灣最高層級的氣候管理組織進行討論，不希望這次會議只是延續7月議程，而是能有更深入的交流。

趙家緯指出，今年COP30將於11月底在巴西舉辦，儘管美國實施對等關稅，但國際趨勢仍在討論如何結合全球減碳與協定，這樣的態度必須在委員會中強調，呈現全球減碳趨勢。

趙家緯舉例，有企業表示受到美國對等關稅影響，因此不願意花錢更換設備；他認為，委員會中應加強討論針對關稅影響提供補助機制，如何深度節能、協助企業轉型等。

趙家緯也說，環境部9月已辦理NDC3.0草案的座談會，因此10月氣候委員會應保留時間討論NDC的文本內容，若未能充分討論會是決策程序上的一大遺憾。

另外，11月1日包含台灣氣候行動網絡等環團，將聯合舉辦「為氣候而走 打造韌性台灣」遊行，並邀百工百業一起上街。

氣候委員會副召集人、和碩董事長童子賢預計也會出席10月底的委員會。是否會邀請童子賢出席遊行，趙家緯表示，若童子賢認同氣候遊行的訴求，其中也包含非核家園等內容，當然歡迎參與。

