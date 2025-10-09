【專家之眼】珍古德靜靜改變世界

在這個喧囂不斷、焦躁無盡的時代，有些改變並不靠口號，也不憑權勢，而是透過一種近乎原始的靜默力量，在叢林深處耐心觀察、與萬物對話。這是珍．古德（Jane Goodall）一生留下的軌跡。當世界紛紛擾擾，她選擇靠近自然、了解同類，最終重塑了我們對人類、動物、甚至生命本身的理解。如今她離去，我們失去的不只是靈長類的研究者，更是一位提醒我們「怎麼做人」的導師。

「仁者樂山，智者樂水」，而古德則是「仁者觀猿」，在她眼裡，山水皆有靈性，而猿猴更具情感與意識。她不是第一個進入非洲森林的人，卻是第一個如此溫柔而深入地走進黑猩猩世界的人。從1960年首次進入坦尚尼亞的貢比國家公園起，她就顛覆了主流科學的傲慢，她發現黑猩猩會製作工具、會吃肉、有情緒、有文化、有暴力，也有愛。這些觀察，不僅挑戰了「人類為萬物之靈」的傲慢，甚至撼動了我們對「人」的定義。

她並非學院派出身，初到非洲時只是人類學者的秘書，卻憑藉純粹的熱情與觀察力，走進了那片被視為「野蠻」的世界。正因沒有學術框架的束縛，她的眼睛更清澈，心靈更開放。她不以數據冷漠地歸類生物，而是用名字記下每一隻黑猩猩的個性與行為；她不是在做研究，而是在理解，甚至參與一個非人類的社會。她所作所為不是主宰自然，而是與自然同行。

當她目睹黑猩猩之間的戰爭與殘殺，她並未將這種行為浪漫化為「自然之惡」，而是誠實地面對動物也有陰暗與複雜的一面。正是這種不逃避、不美化的態度，使她的紀錄既感性又堅實。她既能講述母猩猩如何輕撫嬰兒，也能描述族群之間的鬥爭如何蔓延數年。這份細膩與誠懇，使她的研究不只是知識的累積，更是情感的呼喚。

她後半生的轉向也同樣令人動容。當她意識到人類對自然的傷害不斷擴大，她選擇走出森林，成為一位倡議者。她創立珍古德研究所，推動「根與芽」全球青年行動計畫，鼓勵孩子們關心人、動物與環境的關係；她支持種植「一兆棵樹」的倡議，提醒世人不要只顧追求科技進步，而忘了地球的根本在於綠意與生機。這不是退隱田園的浪漫，而是一位曾經目睹自然之美與破壞之慘的長者，用最後的力氣為未來世代留下一條活路。

她並不相信冷峻的預言，也不屈服於末日論的誘惑。她總說「希望是抵抗的起點」，這句話不是空泛的口號，而是她親身經歷的總結。在非洲的野地裡等待黑猩猩接納她，或在各國舞台上對抗漠視自然的政客，她始終以柔克剛，用信念換取改變。正如莊子說「至人無己，神人無功，聖人無名」，她無意成為英雄，卻讓自己成為一個時代的良心。

今日之人，多言創新、多談領導，卻忘了創新也可以是重拾對自然的敬畏，領導也可以是用行動為地球說話。在人類急速奔向數位化、人工智慧與基因工程的時代，珍古德的生命提醒我們，科技雖能改變世界，但唯有謙卑才能拯救人心。

她用一生告訴我們，與其高舉人類中心，不如學會靜靜觀察萬物；與其改造自然，不如理解自然；與其爭奪地位，不如彼此扶持。她離開了，但她的精神仍在叢林深處，在孩子的眼中，在每一棵被重新種下的樹苗之間。

當我們在未來的某一天重新思考「人」的意義時，或許會想起一位瘦小的女子，手裡握著筆記本，靜靜坐在非洲叢林一隅，凝視著另一個世界。她未必改變了世界的運轉邏輯，但她改變了我們觀看世界的方式。