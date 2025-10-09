憲法法庭360案動不了…人民聲請占327件 少女遭性侵案追訴時效待解

大法官人選「難產」，憲法訴訟法新制上路至今，未產生任何判決與暫時處分，累計至8月底，憲法法庭有360件未結案，其中人民聲請案占327件。大法官呂太郎、謝銘洋、陳忠五、尤伯祥日前於憲法法庭一起不受理案出具不同意見書，直言「憲訴法不能封鎖或阻礙大法官行使憲法解釋權」，蔡宗珍等3人昨天的聲明被視大法官內部有歧見。

法界人士指出，憲法法庭受理聲請案，應經三分之二以上參與評議、過半數同意，依呂太郎等4人和蔡宗珍、朱富美、楊惠欽3人目前「擺出的立場」來看，唯一未表態的蔡彩貞應是在受理憲訴法、總預算案也是贊成受理，否則達不到5票的受理門檻。

大法官該不該受立法院掣肘，大法官內部意見分歧。陳忠五、謝銘洋、尤伯祥先是在7月底的日勝生活科技公司聲請釋憲不受理案中，出具協同意見書，指大法官於審理人民聲請案時，不待當事人聲請，應自行審查聲請案可能適用的憲訴法規定合憲性；當時呂太郎因出國而請假。

但呂太郎和陳忠五、謝銘洋、尤伯祥9月在一起不受理案的不同意見書中，指「大法官憲法解釋功能不容癱瘓」，並白話地說大法官行使職權如受到法律的封鎖或阻礙，反而禁止解釋憲法以求解決，只能乾眼巴望立法院網開一面的解套，就如同遊客被推落水時，救生員應跳下水中救其上岸，但救生員被推落水，卻禁止自行游上岸一般，論理的荒謬，不言可喻。

行政院針對中央政府總預算、財政收支劃分法聲請釋憲，民進黨立法院黨團則是對憲訴法、選罷法、總預算、財劃法四案提出聲請，監察院聲請對總預算關於監察院部分審查，因牽涉政治，備受關注。但據統計，憲法法庭未結案由立委和機關聲請的釋憲案僅各5件、7件，其餘348件則是由法院和人民聲請，其中最受矚目的是「性侵追訴權時效」。

刑法第80條規定追訴權期間，一名女童在1999年暑假遭性侵，她認為該條文規定加重強制性交的追訴期間為30年，若依舊法規定僅20年，條文牴觸憲法所保障的平等原則及訴訟權、正當法律程序、比例原則、保障性別平等的規定，因此聲請釋憲，民間團體憂慮憲法法庭停擺，影響性暴力追訴期釋憲。

此外，台灣國成員陳儀庭、陳妙婷及友人劉珮瑄在10年前的國慶日割壞永和中正橋上數十面國旗，台灣高等法院認為侮辱國旗罪有違憲之虞，裁定停審並聲請釋憲，詎料等無下文。高院認為「迅速審判」、「適時審判」或於「合理時間審判」是重要的司法人權，8月28日裁定繼續審理，不等憲法法庭判決。