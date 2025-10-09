快訊

只聞樓梯響？桃竹苗大矽谷計畫進展牛步 中央地方溝通平台9個月沒開過會

旅客施暴頻傳 台鐵推1新規告到底：動手動腳就是犯罪

憲法法庭360案動不了…人民聲請占327件 少女遭性侵案追訴時效待解

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
對於是否該主動解決憲法訴訟法爭議，大法官呂太郎、謝銘洋、陳忠五、尤伯祥4人的意見與蔡宗珍、朱富美、楊惠欽3人明顯迥異，蔡彩貞未表態。圖／聯合報系資料照
對於是否該主動解決憲法訴訟法爭議，大法官呂太郎、謝銘洋、陳忠五、尤伯祥4人的意見與蔡宗珍、朱富美、楊惠欽3人明顯迥異，蔡彩貞未表態。圖／聯合報系資料照

大法官人選「難產」，憲法訴訟法新制上路至今，未產生任何判決與暫時處分，累計至8月底，憲法法庭有360件未結案，其中人民聲請案占327件。大法官呂太郎、謝銘洋、陳忠五、尤伯祥日前於憲法法庭一起不受理案出具不同意見書，直言「憲訴法不能封鎖或阻礙大法官行使憲法解釋權」，蔡宗珍等3人昨天的聲明被視大法官內部有歧見。

法界人士指出，憲法法庭受理聲請案，應經三分之二以上參與評議、過半數同意，依呂太郎等4人和蔡宗珍、朱富美、楊惠欽3人目前「擺出的立場」來看，唯一未表態的蔡彩貞應是在受理憲訴法、總預算案也是贊成受理，否則達不到5票的受理門檻。

大法官該不該受立法院掣肘，大法官內部意見分歧。陳忠五、謝銘洋、尤伯祥先是在7月底的日勝生活科技公司聲請釋憲不受理案中，出具協同意見書，指大法官於審理人民聲請案時，不待當事人聲請，應自行審查聲請案可能適用的憲訴法規定合憲性；當時呂太郎因出國而請假。

但呂太郎和陳忠五、謝銘洋、尤伯祥9月在一起不受理案的不同意見書中，指「大法官憲法解釋功能不容癱瘓」，並白話地說大法官行使職權如受到法律的封鎖或阻礙，反而禁止解釋憲法以求解決，只能乾眼巴望立法院網開一面的解套，就如同遊客被推落水時，救生員應跳下水中救其上岸，但救生員被推落水，卻禁止自行游上岸一般，論理的荒謬，不言可喻。

行政院針對中央政府總預算、財政收支劃分法聲請釋憲，民進黨立法院黨團則是對憲訴法、選罷法、總預算、財劃法四案提出聲請，監察院聲請對總預算關於監察院部分審查，因牽涉政治，備受關注。但據統計，憲法法庭未結案由立委和機關聲請的釋憲案僅各5件、7件，其餘348件則是由法院和人民聲請，其中最受矚目的是「性侵追訴權時效」。

刑法第80條規定追訴權期間，一名女童在1999年暑假遭性侵，她認為該條文規定加重強制性交的追訴期間為30年，若依舊法規定僅20年，條文牴觸憲法所保障的平等原則及訴訟權、正當法律程序、比例原則、保障性別平等的規定，因此聲請釋憲，民間團體憂慮憲法法庭停擺，影響性暴力追訴期釋憲。

此外，台灣國成員陳儀庭、陳妙婷及友人劉珮瑄在10年前的國慶日割壞永和中正橋上數十面國旗，台灣高等法院認為侮辱國旗罪有違憲之虞，裁定停審並聲請釋憲，詎料等無下文。高院認為「迅速審判」、「適時審判」或於「合理時間審判」是重要的司法人權，8月28日裁定繼續審理，不等憲法法庭判決。

大法官 憲法法庭 釋憲

延伸閱讀

賴清德喊加碼20萬房屋修繕費 全是人民善款！立委批要說真話

3大法官發聲組憲法法庭不足額 白營：賴總統應提名適格適任人選

「中國發展好不是管出來的」胡錫進籲：憲法秩序下推進社會寬鬆和自由

三大法官堅持憲法法庭人數不足 翁曉玲批賴總統：別再給壓力

相關新聞

憲法法庭360案動不了…人民聲請占327件 少女遭性侵案追訴時效待解

大法官人選「難產」，憲法訴訟法新制上路至今，未產生任何判決與暫時處分，累計至8月底，憲法法庭有360件未結案，其中人民聲...

【專家之眼】珍古德靜靜改變世界

在這個喧囂不斷、焦躁無盡的時代，有些改變並不靠口號，也不憑權勢，而是透過一種近乎原始的靜默力量，在叢林深處耐心觀察、與萬...

飯店改建重生 帶動區段新猷 「志榮安邸」點燃安和路一段目光

近年隨著國際資金回流與大型開發商積極插旗市中心，堪稱天龍國中的天龍國─東區生活軸線再度成為高資產族群的核心配置標的，尤其大安區安和路一段，因綠蔭街廓、純住宅氛圍與豪宅聚落，加上素地稀缺，始終被視為難以

歷史上的今天／1961年中美人士合演雙十前夕喜慶啞劇

1961年10月9日，一百餘中美人士在復興劇校學生的協助下，在台北圓山大飯店上演出「雙十節前夕之喜慶」啞劇，招待各國駐華使節及海外來華貴賓參觀，慶祝雙十節國慶。 該劇由黃仁霖導演，王立文說明。劇情是描寫1911年辛亥革命成功的前一天晚上在湖北武昌王李兩家的婚禮，服裝道具均用清朝時代流行的，掌禮官也是大紅頂子紗袍，大紅喜轎，純舊式婚禮的喜堂和洞房，洞房中尚有紅漆製大馬桶一隻，美籍婦女在劇中擔任姨太太角色，場面盛大，禮儀隆重，觀眾均被待以王李兩家婚禮中的賓客，每場演足二小時。

駐英國代表處國慶酒會 英議員：台灣有權參與國際

駐英國代表處7日晚間在倫敦市中心舉行國慶酒會，出席致詞的英國國會上議院議員里納德男爵說，台灣有權在世界舞台及所有國際組織...

瀕危無形文化…製墨半世紀 製墨保存者陳嘉德辭世享壽84歲

製墨為傳統文房四寶工藝之ㄧ。但在網路時代，製墨已是瀕危的無形文化資產。新北市傳統工藝「製墨」保存者陳嘉德於10月3日辭世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。