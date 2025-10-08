幻聽、妄想恐不是壓力大造成 醫曝思覺失調早治療能救回一段人生

國衛院最新研究發現，患有思覺失調症、躁鬱症等年輕族群較一般群眾壽命較短。台安醫院心身醫學科暨精神科主任許正典說，精神疾病患者發病時，往往無法照顧自己，且會出現睡不好、吃不好，或隨便吃東西、生活作息不正常等，恐導致壽命減少。

許正典說，思覺失調症患者會有幻聽、被害妄想等情形，甚至可能會聽到有人在耳邊說，「現在有人要害你，你不能睡覺」或「這食物被下毒了，你不能吃」等，這嚴重影響生活、睡眠，導致免疫及新陳代謝混亂，增加心血管疾病、中風等機會。

許正典指出，他曾收治一名男高中生，常出現幻聽、被害妄想，一直感覺同學說他壞話，或想要害他，特別是過去3年新冠肺炎疫情，造成病情更加惡化，確診罹患思覺失調症，當時病情較為嚴重，緊急收治住院治療。

許正典說，其實病人從國中開始，因個性敏感及被害妄想，常與同學嗆聲並遭到霸凌，但剛開始家人以為是叛逆期，而未及時治療；所幸，施打長效針劑治療後，病情獲得控制，個案也順利考取大學，且參加學校社團成為幹部，不知道個案過往的人，光從外觀是看不出來個案曾經生病。

許正典提醒，家人如發現家中孩子出現緊張焦慮、疑神疑鬼、情緒不穩定時，應該提高警覺，盡速到醫院檢查找出病因，家人不要先替孩子貼上標籤，應好好的陪伴、溝通及給予鼓勵。隨著對精神疾病觀念普及，民眾勇於接受求醫，治療方面也有長效針劑，達到控制病情的效果，病人可以回復到原本的生活及課業學習，並提升自尊心、自信心及成就感。

健保署每年編列27億元專款，用於思覺失調症、躁鬱症患者施打長效針劑，2023年共施打3.2萬人，預算執行率為83%，預計執行率可逐年提高並超過90%。依國衛院本土資料研究，病患施打長效針劑後，再住院率可降至15％至20％，解決患者短期內反覆進出醫院的「旋轉門效應」。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，依台北市立聯合醫院最新分析，針對住院思覺失調症患者回歸社區後，給予長效針劑居家治療，讓病情不穩定而再住院的風險下降6成，自殺死亡風險也降低4成，相較於沒有接受長效針劑治療的患者，死亡風險將增加3.85倍，可見穩定治療對患者十分重要，不僅降低自殺風險，避免壽命損失，同時可接受三高等慢性病及心理諮商、復健等治療，讓病情、心情更為好轉。

憂鬱症防治協會常務理事張家銘說，精神疾病患者預期壽命長短受到病情影響，自我照顧不佳，增加新陳代謝疾病、三高等風險，且服藥順從度不好也會影響疾病治療，若要延長預期壽命，最重要的是早期治療，並接受完整治療，呼籲社會應多注意年輕精神疾病族群。相較年輕族群，年長精神疾病患者常合併身體及心理疾病，這時心理疾病對預期壽命的影響較低，反而是身體疾病對壽命的影響較大。