別讓「心病」縮短壽命！醫揭早逝三大關鍵因素 籲跨科整合照護助延命

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，精神病患早逝主要有三個因素，包括精神疾病為自殺高風險因子，影響患者就醫行為及健康生活習慣，建議應從自殺防治、整合醫療著手延長壽命。圖／123RF
衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，精神病患早逝主要有三個因素，包括精神疾病為自殺高風險因子，影響患者就醫行為及健康生活習慣，建議應從自殺防治、整合醫療著手延長壽命。圖／123RF

國衛院研究發現，思覺失調症等精神疾病患者較一般人容易早逝。衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，精神病患預期壽命較短主要有三個因素，包括精神疾病為自殺高風險因子，影響患者就醫行為及健康生活習慣，建議應從自殺防治、整合醫療著手延長壽命。

李俊宏說，國內思覺失調症、憂鬱症患者不少，其預期壽命比一般人少，主要是精神疾病為自殺高風險因子，如思覺失調症男性患者好發年齡為15至25歲，女性25至35歲，病人中15%會出現自殺行為，或憂鬱症患者長期情緒低落，深感人生沒有希望，不如一走了之，減少預期壽命。

其次，精神病患受病情因素改變就醫行為，李俊宏說，思覺失調症患者出現高血壓產生的頭痛，因精神症狀影響像「頭痛是腦部被別人植入晶片，被陷害了」，缺乏病識感，往往延誤就醫。而就醫後也無法順利服藥，延誤治療；另如躁鬱症患者躁症發作，可能會做出開快車、鬥毆等危險行為；藥酒癮患者則是飲酒15至25年出現肝纖維化等損傷，在在減少預期壽命。

第三、精神疾病也會影響健康生活習慣，李俊宏說，患者恐出現社交退縮、行動力遲滯，忽略營養攝取，或攝取大量高熱量食物、沒有規律生活習慣等，進而引起肥胖等代謝症候群。

為延長精神病患預期壽命，李俊宏說，醫療端會針對自殺高風險族群進行評估，病情嚴重者會通報自殺防治中心，派出關懷訪視員關懷，降低自殺率，也可利用醫院整合性門診，精神病患於精神科就醫時，同時篩檢有無慢性病，養成穩定看診習慣。

李俊宏說，該院對精神病患提供慢性病管理計畫，定期篩檢三高等慢性病，再給予運動及營養管理，病人需控制三高時也會以藥物治療，培養服藥規律性，讓患者回歸自我健康管理，甚至有些個案還會主動提醒醫師，3個月到了是不是要抽血檢查，也有媽媽假日陪著患有精神疾病的孩子一起爬山、運動，由身體健康帶動心理健康，增加健康適能。

對於社交退縮，走不出去的患者，李俊宏說，已經上路的「精神衛生法」納入社區支持，鼓勵患者透過心理衛生中心、會所等各單位參與社區活動，也應給予病友團體更多資源，呼籲各地舉辦更多健康活動，同時關懷精神病患及家屬健康。

患者 病患 生活習慣

延伸閱讀

星卉「暴瘦剩38公斤」 憂鬱症復發辭演《百味人生》

出獄又隨機傷人 專家：有的案子是單純壞人行為

苗栗更生人超商前隨機傷女童 醫：優化刑中矯治、刑後輔導避免再犯

一年逾1.3萬熟齡住院！RSV呼吸道融合病毒成高齡殺手

相關新聞

飯店改建重生 帶動區段新猷 「志榮安邸」點燃安和路一段目光

近年隨著國際資金回流與大型開發商積極插旗市中心，堪稱天龍國中的天龍國─東區生活軸線再度成為高資產族群的核心配置標的，尤其大安區安和路一段，因綠蔭街廓、純住宅氛圍與豪宅聚落，加上素地稀缺，始終被視為難以

歷史上的今天／1961年中美人士合演雙十前夕喜慶啞劇

1961年10月9日，一百餘中美人士在復興劇校學生的協助下，在台北圓山大飯店上演出「雙十節前夕之喜慶」啞劇，招待各國駐華使節及海外來華貴賓參觀，慶祝雙十節國慶。 該劇由黃仁霖導演，王立文說明。劇情是描寫1911年辛亥革命成功的前一天晚上在湖北武昌王李兩家的婚禮，服裝道具均用清朝時代流行的，掌禮官也是大紅頂子紗袍，大紅喜轎，純舊式婚禮的喜堂和洞房，洞房中尚有紅漆製大馬桶一隻，美籍婦女在劇中擔任姨太太角色，場面盛大，禮儀隆重，觀眾均被待以王李兩家婚禮中的賓客，每場演足二小時。

別讓「心病」縮短壽命！醫揭早逝三大關鍵因素 籲跨科整合照護助延命

國衛院研究發現，思覺失調症等精神疾病患者較一般人容易早逝。衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，精神病患預期壽命較短主要有三個...

幻聽、妄想恐不是壓力大造成 醫曝思覺失調早治療能救回一段人生

國衛院最新研究發現，患有思覺失調症、躁鬱症等年輕族群較一般群眾壽命較短。台安醫院心身醫學科暨精神科主任許正典說，精神疾病...

別忽視心靈健康 國衛院揭精神疾病正偷走年輕人壽命 有這特質影響更大

罹患精神疾病將使壽命變短。國衛院研究發現，45歲以下的思覺失調症、躁鬱症等族群，較一般人平均少活10至15年；若有藥、酒...

駐英國代表處國慶酒會 英議員：台灣有權參與國際

駐英國代表處7日晚間在倫敦市中心舉行國慶酒會，出席致詞的英國國會上議院議員里納德男爵說，台灣有權在世界舞台及所有國際組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。