別忽視心靈健康 國衛院揭精神疾病正偷走年輕人壽命 有這特質影響更大

罹患精神疾病將使壽命變短。國衛院研究發現，45歲以下的思覺失調症、躁鬱症等族群，較一般人平均少活10至15年；若有藥、酒癮，對壽命影響更大，比一般人少活20年。專家指出，年輕族群不似老一輩排斥至精神科求助，但承受網路社群霸凌、攻擊，而承受更大壓力，因此，需要更多協助。

這項研究刊登於「綜合醫院精神醫學」期刊，研究計畫主持人、國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員級主治醫師吳其炘說，精神疾病對健康的影響是全面性的，包括心理、工作、家人關係等。過去發現精神疾病患者壽命比一般人短，但主要針對憂鬱症、躁鬱症及思覺失調症等，此次研究全面性評估精神疾病對預期壽命的影響。

研究探討10種疾精神疾病，包括思覺失調症、躁鬱症、憂鬱症、藥酒癮、焦慮症、失智症、心身症、人格疾患、適應障礙症、睡眠疾患。研究利用健保資料庫，分析2009至2019年，共575萬多名精神疾病就醫患者、約915萬餘次診斷紀錄。

以年齡分析，45歲以下有精神疾病者，若有藥酒癮、思覺失調症、躁鬱症、人格疾病患者，平均壽命損失10至15年；憂鬱症少活5至10年、焦慮症及睡眠疾患少活5年，心身症、適應障礙症不顯著。

45至64歲，藥酒癮者少活10至15年，思覺失調症少活10年、躁鬱症少活7至8年、憂鬱症少活5年。失智症患者生命餘年損失約為6至7年。65歲以上，藥酒癮、思覺失調症者少活5年，躁鬱症4年、失智症3年，其餘精神疾病對壽命影響不顯著。

吳其炘說，精神疾病對年輕患者的生命餘年影響最大，研判年輕人身體健康，沒有慢性疾病，正是努力賺錢、建立家庭階段，一旦罹患精神疾病，人生各方面受影響，也使壽命損失變大。

吳其炘說，精神疾病患者壽命較短，除了自殺風險可能因此增加，患者生病無法好好照顧自己或飲食習慣不良，較少運動，容易得到心臟病，糖尿病，高血壓，腦中風等慢性病。患者生病後，也受精神狀況影響，若未好好接受治療，預後也較差。研究也發現，精神病患共病愈多，如同時有糖尿病、高血壓，對壽命的損失也更明顯。

另外，藥酒癮患者，因毒品和酒精對身體傷害大，患者發生意外機會也比一般人多，也較容易死於意外事件。若患者因病無法工作，或經濟條件較差，壽命損失也較多，進一步分析，低收入者較高收入者少活約3至5年，但患者收入高低也受疾病嚴重度影響。

吳其炘說，現在年輕人不像老一輩排斥到精神科就醫，並更願意接受自己因精神狀況需要求醫與協助，但年輕族群也常在網路社群遭霸凌、攻擊，並面臨經濟壓力。建議年輕族群應更重視身心健康維護，大家也應多關注年輕人的心理健康。