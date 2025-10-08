駐英國代表處國慶酒會 英議員：台灣有權參與國際

駐英國代表處7日晚間在倫敦市中心舉行國慶酒會，出席致詞的英國國會上議院議員里納德男爵說，台灣有權在世界舞台及所有國際組織獲適當代表，國際社會可從台灣的長處獲益。

里納德（Lord Rennard）表示，對追求建設多黨民主政治和自由包容社會的人來說，台灣是「希望的燈塔」。台灣有獨特的台灣認同，也有權利以自己的方式生活、決定自己的未來。

里納德說，面對區域和平穩定遭遇極具侵略性的威脅，台灣的韌性令人尊敬。他強調，「我們絕不能讓侵略行為得逞」；面對不穩定的世界局勢，「我們需要所有堅守民主價值的國家並肩同在」，唯有如此，才有可能「遏制來自獨裁者的威脅」。

保守黨籍上議院議員貝特爾男爵（Lord Bethell），在致詞時肯定駐英代表姚金祥對英國的耕耘，提到姚金祥透過媒體專訪明確傳達台灣的立場並在英國引起廣泛注意，同時帶領團隊讓台英關係更進一步。

駐英代表處國慶酒會約300位賓客出席，包括英國上議院副議長葛婷女爵（Baroness Garden）、來自不同政黨的其他上議院議員；教廷、瓜地馬拉、聖露西亞、史瓦帝尼、貝里斯、巴拉圭等邦交國駐英大使和官員；友好國家代表；以及英國智庫、文化藝術、學術教育、媒體等領域人士和旅英僑民。

酒會現場設置攤位推介赴台觀光旅遊、貿易投資、研習華語文和攻讀學位，並供應香腸、珍珠奶茶、鹽酥雞、車輪餅、冰心地瓜等台灣特色小吃飲料，以及在英國享有盛名的台灣噶瑪蘭（Kavalan）威士忌。

姚金祥致詞時，開場提到酒會前一天、10月6日適逢台灣度中秋；中秋節是親友團聚的日子，而7日在倫敦舉行的國慶酒會匯集了台灣珍視的友人。

然而，當台灣的友人在倫敦齊聚，「我們不能忘了在台灣的親友持續遭遇來自中國的威嚇脅迫」。姚金祥話鋒一轉提到，他近日接受英國廣播公司（BBC）專訪，而一如許多關心台灣的國際友人，記者對台灣的安全和自我防衛能力感到擔憂。

姚金祥說，他想藉此機會強調，台灣正積極努力強化防衛能力及「全社會韌性」。他舉例，台灣明年的國防預算將達國內生產毛額（GDP）3.32%，目標為在2030年以前，達到GDP的5%。同時，台灣密切與英國等理念相近夥伴合作，以「共同建立對中國的強勁嚇阻」。

姚金祥表示，他也想藉此機會感謝英國政府公開抵制中國對台灣發動的法律戰，並反制中國企圖在國際上孤立台灣、阻撓台灣參與所有聯合國活動和機構。

姚金祥說，感謝英國政府再度對印太區域展開航空母艦打擊群行動部署，並以具體行動維護台灣海峽和南海的航行自由。

英國今年繼續透過與日本、法國、澳洲等自由民主國家發布雙邊聯合聲明，並參與G7架構下的多邊聲明，呼籲中國勿訴諸武力、威嚇、脅迫，企圖單方面改變台海現狀。姚金祥對此也表達感謝。

姚金祥指出，台灣與英國在許多領域是互補、可相互加分的夥伴。去年在倫敦舉行的國慶酒會，主題是「夥伴關係」；姚金祥說，他今年可以相當有信心地形容，台英已往「全面夥伴關係」邁進。

姚金祥以今年台英有數場雙邊互訪、台英「提升貿易夥伴關係」（ETP）獲進一步強化、台灣的工研院成立倫敦辦公室、英國在台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）設置的國家館規模連年名列前茅，以及台英穩定推進在經貿投資、高科技、農業等領域的對話和合作並簽署多項協議為例，指出台英關係呈現多面向的穩健發展，且台灣將持續探索更多與英國的科技合作機會，涵蓋人工智慧、量子運算、機器人、生物科技等項目。

姚金祥並提到駐英國代表處新館舍落成，未來將利用較以往寬敞的建築空間，舉辦展覽及其他活動，向英國各界引介更多台灣藝術家和他們的作品。

