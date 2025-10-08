快訊

取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

經典動畫《獅子王》在台代工？宏廣撐起「東方迪士尼」 1場豪賭成財務惡夢

諾貝爾化學獎出爐！3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

中研院士梁賡義、葉均蔚獲總統科學獎 下月頒獎

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

總統科學獎委員會今（8）日公布「2024-2025年總統科學獎」得獎名單，共2位得獎人獲得殊榮，分別為中研院院士梁賡義（生命科學組）及葉均蔚（工程科學組）；賴清德總統下月11日將頒發獎狀、獎座及獎金300萬元給兩人。

總統科學獎委員會指出，本屆總統科學獎共收到13件提名案，經各遴選小組進行審查，以及總統科學獎委員會聯席會議討論票選後，遴選2名提報總統府核定表揚；獲獎的梁賡義及葉均蔚，分別長期深耕生命科學、工程科學等專業領域，並不斷進行科學創新突破，成果豐碩，成就非凡；每位得獎人的科學成就及重要貢獻，不僅提升台灣學術聲譽及國際競爭力，對於增進人類生活福祉更有深遠的影響，實為台灣學術界的最高典範。

科學 梁賡義 中研院

延伸閱讀

3大法官發聲組憲法法庭不足額 白營：賴總統應提名適格適任人選

三大法官堅持憲法法庭人數不足 翁曉玲批賴總統：別再給壓力

光復車站12天破35萬人次 賴總統：不分彼此救災 最值得驕傲的台灣精神

殲10擊落印度多機？ 巴基斯坦總統再讚中武器「異常出色」

相關新聞

2025 宏碁龍騰微笑獎揭曉！神瑞人工智慧、鐙鋒氫勇奪首獎

宏碁龍騰微笑獎至今已有近 40 年歷史，從早期的校園論文競賽、創業競賽，一路發展為鼓勵「立足台灣、放眼全球」的新創企業舞台。2025 年龍騰微笑於 10 月 1 日舉行頒獎典禮，本屆共有共有 18 組

中研院士梁賡義、葉均蔚獲總統科學獎 下月頒獎

總統科學獎委員會今（8）日公布「2024-2025年總統科學獎」得獎名單，共2位得獎人獲得殊榮，分別為中研院院士梁賡義（...

輝達進駐北士科卡關 經長：輝達稱不排除其他地方

AI大廠輝達有意在北投士林科技園區興建台灣總部，卻因土地取得問題卡關。經濟部長龔明鑫今天透露，輝達對總部設置有自己的考量，現在仍在關心北士科這塊地，但輝達也跟經濟部表示「不排除其他地方」。

政院推6款精美版2026行事曆爆紅 網友大讚一目了然

距離2026年只剩兩個月，行政院人事行政總處日前公布最新行事曆，引發網友熱烈討論，今年不只有基礎的白底粉字陽春版，也另外...

影／呼籲改善演算法推播 立委要求修法保障兒少數位環境安全

國際特赦組織台灣分會、立委林月琴、沈伯洋、林楚茵上午在立法院舉行「修法納管 別讓TikTok演算法危害兒少身心健康」記者...

金價站上4005美元 後續上攻有這些利多因素

國際金價今日盤中一舉跨過4千美元整數關卡，最高來到每盎司4005美元。法人指出，以國際金價大漲的氣勢，再加上近來諸多因素，會繼續推升金價，這二周有機會再看到4100美元的價位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。