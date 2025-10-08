中研院士梁賡義、葉均蔚獲總統科學獎 下月頒獎

總統科學獎委員會今（8）日公布「2024-2025年總統科學獎」得獎名單，共2位得獎人獲得殊榮，分別為中研院院士梁賡義（生命科學組）及葉均蔚（工程科學組）；賴清德總統下月11日將頒發獎狀、獎座及獎金300萬元給兩人。

總統科學獎委員會指出，本屆總統科學獎共收到13件提名案，經各遴選小組進行審查，以及總統科學獎委員會聯席會議討論票選後，遴選2名提報總統府核定表揚；獲獎的梁賡義及葉均蔚，分別長期深耕生命科學、工程科學等專業領域，並不斷進行科學創新突破，成果豐碩，成就非凡；每位得獎人的科學成就及重要貢獻，不僅提升台灣學術聲譽及國際競爭力，對於增進人類生活福祉更有深遠的影響，實為台灣學術界的最高典範。