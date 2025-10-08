2025 宏碁龍騰微笑獎揭曉！神瑞人工智慧、鐙鋒氫勇奪首獎

今年龍騰獎首次導入邀賽制，由宏碁上下游合作夥伴邀請企業參賽。 圖／吳欣穎 提供

宏碁龍騰微笑獎至今已有近 40 年歷史，從早期的校園論文競賽、創業競賽，一路發展為鼓勵「立足台灣、放眼全球」的新創企業舞台。2025 年龍騰微笑於 10 月 1 日舉行頒獎典禮，本屆共有共有 18 組入圍者角逐「國際組」與「永續組」前三名，競爭激烈。最終由「神瑞人工智慧」奪得國際組首獎，「鐙鋒氫」拿下永續組首獎，為今年賽事畫下亮點。

今年更首次導入「邀賽制」，由宏碁上下游合作夥伴，包括供應鏈公司、策略合作方及產業專業組織，推薦企業參賽，提升選拔的專業性，也讓龍騰微笑獎成為更具跨企業合作特色的平台。

宏碁集團創辦人施振榮表示：「在國際化的浪潮下，新創業者唯有秉持王道與合作夥伴攜手共創價值並且利益平衡，才能形成真正的戰力。龍騰微笑獎希望透過凝聚新世代創業 者，搭建跨領域的交流平台，同時邀請產業前輩擔任評審、資源串接者，為創業團隊注入專業能量。」

宏碁基金會董事長陳俊聖則指出：「宏碁希望藉由每年的龍騰微笑競賽，讓新創企業得以能找到獨特利基點，並真正走入市場、發揮影響力。同時，宏碁也將透過自身國際化經驗與產業網絡，協助參賽團隊拓展視野、探索海外市場。」

宏碁集團創辦人施振榮(左)與宏碁基金會董事長陳俊聖(右)合影。 圖／吳欣穎 提供

2025 龍騰微笑獎獲獎名單

今年龍騰微笑獎競爭激烈，國際組參賽團隊涵蓋虛擬電廠、物聯網設備、算力中心等新興產業，強調能以創新點子行銷國際；永續組則聚焦減碳與循環經濟技術，重視實用性、成本效益及規模化潛力，並評估其市場需求與商業模式。

經歷多位評審嚴格評選，國際組由「神瑞人工智慧股份有限公司」獲得首獎，團隊由資 深放射診斷科醫師領導，致力於以「篩檢」為目的，開發以亞健康篩檢為目的的影像醫療人工智慧技術。獲得貳獎的「振生半導體股份有限公司」開發市面上第一顆基於物理不可複製功能的後量子密碼學演算法晶片，提供新世代真正保護資料安全的硬體資安解決方案。參獎「安瑟樂威股份有限公司」是台電電力交易平台「首間民間合格交易者」，為用戶創造能源策略調度的複合價值。

永續組首獎得主「鐙鋒氫科技股份有限公司」專注於研發氫能與燃料電池技術，並協助工廠在製程中回收氫氣。貳獎得主「慧景科技股份有限公司」以 AIoT 技術打造 SaaS 型能源管理軟體，協助產業縮短資訊落差、提升能源效率。參獎得主「雄材大智材料科技股份有限公司」研發出新型建材──衣纖木（EF Wood），成為全球第一個以 100%以混紡衣物與 PE/PET 混紡廢布材料再造的結構建材材料，推動綠色經濟。

龍騰之友：互利共好，創業生態系的延伸

宏碁基金會自 2024 年起推動「龍騰之友」，串連歷屆龍騰微笑獎得獎團隊，為提供參賽企業實質的幫助，讓這個榮譽不僅止於獎金與肯定，而能成為長期連結、交流與成長的平台。

本屆「龍騰之友」邀請近 4 年的得獎者，最終出席約 70%，有過半數連續兩年參與。 2024 年龍騰微笑獎得主「愛淨節能」代表闕隆一分享，加入「龍騰之友」後，多了與其他創業家互相激盪、互相支持的機會，是創業路上很難得的能量補給。「適着三維」共同創辦人🖃執行長謝賀祥表示，「透過這個社群，可以從不同的創業家身上學到一些未來可能遇到的挑戰。還可以尋找新的合作夥伴，在成長的路上彼此扶持。」

評審長李達生指出，龍騰獎承襲宏碁集團創辦人施振榮先生的創業精神，核心價值是「走向國際、實現永續、王道精神、互利共好」。他強調，宏碁不僅提供舞台，更分享行銷通路與技術能量，讓新創能與集團協力合作，「唯有互助合作，才能走得更遠。」

宏碁運算軟體技術總處長楊朝光、工研院資深副總暨協理蘇孟宗，以及光寶科技新創辦公室資深處長陳宏明以「AI時代的創新創業」為題進行對談。 圖／吳欣穎 提供

專家對談：AI 時代的創新創業

在頒獎典禮現場，來自產官學界的重量級人物齊聚一堂，展開前瞻思維的交流。宏碁運算軟體技術總處長楊朝光、工研院資深副總暨協理蘇孟宗，以及光寶科技新創辦公室資深處長陳宏明，分別以企業營運、科研創新與新創孵化的視角，深入剖析人工智慧的未來藍 圖。對談內容涵蓋 AI 的實踐歷程、全球市場的競合態勢，以及台灣在產業鏈中的定位，並深入探討中大型企業與新創團隊在資源整合、技術驗證與市場拓展上的挑戰與契機，為台灣 AI 發展提供前瞻思考與啟發。