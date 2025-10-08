政院推6款精美版2026行事曆爆紅 網友大讚一目了然

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院人事行政總處日前公布2026年最新行事曆，引發網友熱烈討論。圖／行政院提供
距離2026年只剩兩個月，行政院人事行政總處日前公布最新行事曆，引發網友熱烈討論，今年不只有基礎的白底粉字陽春版，也另外釋出6款透過不同色塊、線條交織的彩色設計版，富含馬年意向，設計感十足又清楚標示國定假日，不少上班族立刻下載，直呼「真的好漂亮！」

立法院日前三讀通過紀念日及節日實施條例，今年起新增5天國假。明年總放假日則為120天，包括農曆年假9天在內，共計有9個3天以上連續假期。

9個連假分別為農曆春節假期、二二八和平紀念日、兒童節及清明節、勞動節、端午節、中秋節及孔子誕辰紀念日、國慶日、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日及行憲紀念日。

近日有網友在社群平台Threads上發文，表示行政院人事處原來還有推出精美版行事曆。貼文曝光後吸引萬人按讚，網友留言驚呼，「太好看了吧！感謝分享」、「每年要印的時候都選擇障礙」、「什麼時候有這麼漂亮的！我一直在看粉紅色版」。

也有人分享交通部觀光署的月曆桌布，「我電腦桌面都用交通部觀光署的月曆桌布，每個月都有四五種台灣各地風景照片，我用好多年了」。

