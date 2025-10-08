影／呼籲改善演算法推播 立委要求修法保障兒少數位環境安全

擁有222萬訂閱的法籍YouTuber「酷的夢」（Ku's dream），斥資500萬元打造大型競賽實境節目《中文怪物》，以上述類型題目，考驗100名在台外籍人士的中文理解能力。節目首播至今約半個月，四集的觀看次數超過1100萬，在台灣網路影音堪稱現象級的里程碑。 《中文怪物》備受討論的原因，主要是以一介YouTuber之力，卻能驅動相對龐大的資金與人員，製作出傳統電視台或製作公司規格的大型企畫。然若拆解前四集節目的設定與安排，會發現《中文怪物》爆紅而吸引觀看的原因，是抓到了這類競賽節目不斷再現的主旋律——操弄參賽者人性。

