影／呼籲改善演算法推播 立委要求修法保障兒少數位環境安全

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導

國際特赦組織台灣分會、立委林月琴、沈伯洋、林楚茵上午在立法院舉行「修法納管 別讓TikTok演算法危害兒少身心健康」記者會，向TikTok呼籲改善演算法推播系統，停止對未成年人進行資料剖析，希望喚起社會大眾、立法機關及相關單位對兒少數位環境安全的關注，了解TikTok平台可能對兒童與青少年心理健康造成危害，並且採取立法行動。

國際特赦組織將公布有關TikTok演算法的研究報告，說明其如何透過精準推播與內容推薦機制，致使未成年用戶接觸可能引發焦慮、憂鬱、自傷等心理問題的內容。呼籲TikTok平台應立即停止對未成年用戶進行行為資料剖析與演算法推播，並建立透明、負責任的內容推薦機制並敦促政府相關單位加強對數位平台保護兒少機制的監督與立法，保障兒童及青少年的心理健康權益，共同推動更具人權保障與心理健康友善的數位環境，強化兒童在網路世界中的保護機制。

國際特赦組織台灣分會、立委沈伯洋（左二起）、林月琴、林楚茵上午在立法院舉行「修法納管 別讓TikTok演算法危害兒少身心健康」記者會，向TikTok呼籲改善演算法推播系統，停止對未成年人進行資料剖析。記者曾學仁／攝影
國際特赦組織台灣分會、立委沈伯洋（左二起）、林月琴、林楚茵上午在立法院舉行「修法納管 別讓TikTok演算法危害兒少身心健康」記者會，向TikTok呼籲改善演算法推播系統，停止對未成年人進行資料剖析。記者曾學仁／攝影

