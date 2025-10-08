減碳實踐驅動產業轉型，企業搶攻淨零新商機

圖／SEMI國際半導體產業協會 提供

隨著全球氣候變遷加速，邁向 2050 淨零未來已成為企業推動永續發展的重要策略。由外貿協會與SEMI旗下GESA綠能暨永續發展聯盟共同主辦，行政院國家永續發展委員會、國家發展委員會、經濟部以及環境部共同指導的「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」 與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」，將於2025年10月29日至31日在台北南港展覽館一館1樓與4樓盛大登場。作為全台規模最大、亞洲第二大的淨零與能源產業指標性展會，本屆展會匯聚450家廠商提供最完整減碳及能源解決方案，將吸引國內、外眾多買主，是企業鏈結全球趨勢、佈局減碳市場的國際交流關鍵平台

接軌國際趨勢，擘劃台灣淨零新路徑

國際淨零規範與市場壓力正重塑全球貿易格局，從歐盟CBAM、美國碳關稅，到RE100與IFRS永續揭露，企業正面臨將減碳壓力轉化為商機的關鍵時刻。

全球氣候治理領域最高層級國際會議 COP30將於11月登場，各國將提交更具雄心的國家自主減碳承諾（NDCs），同時，全球已有63國響應「全球冷卻行動承諾」，突顯節能減碳的迫切性。

台灣亦積極以「國家希望工程」中所揭示的「綠色成長與2050淨零轉型」五大策略接軌國際，訂定國家自定貢獻（NDC）目標，聚焦六大部門「減碳行動計畫」，搭配科技創新、碳排有價等創新機制，穩健推動台灣邁向 2050淨零願景。

因此，本屆展會不僅展示國內外最完整多元之低碳能源技術與解決方案，更是台灣企業與國際趨勢對話的重要平台。

雙展合體，串聯低碳能源轉型 × 淨零解決方案

「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」雙展合體，橫跨能源與永續兩大主題，完整展示產業從能源供應到碳管理的未來轉型生態系。

「台灣國際智慧能源週」匯聚智慧儲能、氫能、地熱、太陽光電、風能等低碳能源之前瞻技術與應用，為企業提供能源轉型的最佳解決方案，以及在多元能源佈局上的創新藍圖。

「台灣國際淨零永續展」全面展示跨產業的淨零解決方案，展覽內容涵蓋氣候科技、深度節能、循環經濟、綠色金融、ESG供應鏈服務、碳權與碳管理、綠電交易與綠領人才培訓等多元面向，提供企業從碳盤查、碳權交易到綠電採購的完整解決方案。同時，環境部響應「全球冷卻行動承諾」，首度參與展出，彰顯各界攜手減碳的決心。

從能源轉型到碳管理，打造最佳淨零行動指南

本屆展會期間，大會將舉辦重磅主題系列論壇，包括「太陽能 × 儲能創新與應用發展論壇」、「離岸風電產業鏈競爭力論壇、「邁向淨零：氣候韌性 × 減碳解方領袖論壇」、「氫能應用與未來趨勢論壇」及「能源實驗室」等，以及多場精采合作論壇包含「鏈結永續・驅動淨零 ─ 生質材料與循環資源的國際對話」、「地熱驅動×永續未來 : 2025台灣地熱產業論壇」、「循環 × 綠能雙引擎：打造淨零新未來」論壇」、「碳權與新能源戰略高峰論壇」、「歐盟CBAM填報實戰說明會-臺北場」、「亞太區離岸風電合作交流論壇」、「AI伺服器電源與散熱技術高峰論壇」，邀請業界領袖共同探討最新政策與技術應用，助力企業洞見淨零轉型的未來。

全球暖化與環境衝擊日益嚴重，已有超過130國宣示2050年淨零排放，如何落實減碳規範已成為全球共識與目標。「2025台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」將從能源轉型到碳管理，為企業提供實踐淨零策略的最佳行動指南，歡迎一同透過展會掌握國際脈動、佈局減碳商機，在淨零浪潮中搶占競爭優勢。

2025 台灣國際智慧能源週 & 台灣國際淨零永續展

2025/10/29-31 台北南港展覽館 1 館 1F & 4F

立即報名https://reurl.cc/eklopQ