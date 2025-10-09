飯店改建重生 帶動區段新猷 「志榮安邸」點燃安和路一段目光

大安中的大安核心，名宅豪門聚落，仁愛圓環、敦化南、安和、信義路綠蔭軸線。 圖／志榮安邸 提供

近年隨著國際資金回流與大型開發商積極插旗市中心，堪稱天龍國中的天龍國─東區生活軸線再度成為高資產族群的核心配置標的，尤其大安區安和路一段，因綠蔭街廓、純住宅氛圍與豪宅聚落，加上素地稀缺，始終被視為難以取代的口袋名單，志榮建設承載品牌20年積累的經驗與選地眼光，於此推出最新代表作「志榮安邸」，以國際視野詮釋高端生活風格，為核心軸線再添新篇章。

房地產近一年市場氛圍轉趨冷靜，但國際資金環境卻已釋出友善訊號，美國最新貨幣政策已走向降息，若台灣央行未來選擇跟進，貸款成本將隨之下降，不僅能有效減輕購屋族群的負擔，也將刺激整體需求回升，並進一步推動資金流向實體資產避險，然而台股近期站穩二萬六千點，AI趨勢帶動經濟，專家直言，資金尋求長期保值的趨勢不變，蛋黃區住宅始終是資金避風港。

大安區名宅豪宅環域，仁愛圓環X敦化南路首排國泰「敦南霖園」280萬/坪。 圖／志榮安邸 提供

同時，大型開發商的動作也凸顯東區生活軸線的稀缺價值，據市場分析，皇翔SOGO敦化館都更、元利與富邦合作的遠企停車場案、大陸建設學府敦南公辦都更等指標，總銷動輒百億元起跳，土地行情更攀升至每坪逾千萬元，顯示蛋黃區中的蛋黃早已一地難求，觀察預售實價資料亦顯示，從「華固吾雙」突破220萬元到「敦南霖園」站上280萬元，而據傳遠企停車場案未來規劃豪宅產品，市場預期開價將挑戰每坪300萬元，顯示行情獲得市場高度認可。

安和路一段，台北最珍稀靜謐的 800 米。 圖／志榮安邸 提供

安和路一段全長僅約800公尺，已逾15年沒有新案問世，市場更預期未來15年也恐難再見下一案，此時「志榮安邸」稀有登場，可說是難得一遇的稀缺之作！過往入主安和路一段的門檻極高，市場多以高總價住宅為主力，新案供給更是近乎斷層，能以嶄新住宅切入此軸線，格外具有市場指標意義，而該區段同時串聯北市名宅「僑福花園」、「元大栢悅」，位居豪宅核心，純粹住宅氛圍奠定其獨一無二的價值，更凸顯靜謐與奢華的獨特意涵。

「志榮安邸」建築外觀示意圖，秘境般頂層空中花園，101 天際映幕。 圖／志榮安邸 提供

志榮建設耕耘北市多年，此次推出的「志榮安邸」被視為品牌20年代表作，基地前身為老牌飯店，正如國賓、西華、六福客棧皆坐落於最具價值的地段，也再度印證其地段的稀缺性，全案邀請曾打造數座國際級飯店及台灣指標公共建築的國際級設計團隊Q-LAB操刀，將全球精品住宅奢華氛圍導入，呈現飯店式的細膩質感，僅規劃39戶，戶戶邊間，主力坪數20、28坪，引入具專屬品味的高訂款設計，並比照飯店級衛浴空間尺度，跳脫市場常見格局，呼應金字塔頂端菁英對精緻空間的需求，也讓「志榮安邸」備受海歸人士與高資產二代關注。

志榮建設長年扎根北市大安區，深知頂端菁英人士對生活氛圍與地段價值不凡的品味，每回推案皆精挑細選一流地段，「志榮安邸」正是在這樣的品牌精神下誕生，融入國際設計視野，為新奢世代打造獨一無二的品味居所。