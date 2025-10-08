聽新聞
Meta建新海纜 連結亞太台灣
美國聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）預定十月廿八日投票表決，將以國安威脅為由，對中國大陸企業生產的電信設備更加嚴格設限，這是華府鎖定中國一連串行動的最新舉措。
Meta昨天宣布投資建設亞太區容量最大、全新海底電纜Candle，連結台灣與亞太地區，全長八千公里。Candle預計二○二八年完工，為台灣、日本、菲律賓、印尼、馬來西亞及新加坡間建構強大的通訊網絡。
考量政治、資安等敏感議題，重要國際海纜到東南亞一帶近年都登陸台灣、再延伸連接東南亞等地，台灣除了晶片製造外，對外國際海纜達十四條，成為重要海纜樞紐。
就資安角度來說，全球網路數據傳遞有百分之九十五流量透過海纜跨洲、跨國傳送，但中國大陸最近在破壞海纜設施，已成台灣及周邊海纜資安的爭議來源，特別是近來權宜輪「意外」拉斷海纜，多起事件與中資背景船隻有關，增加了灰色作戰的疑慮。
