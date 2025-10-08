聽新聞
0:00 / 0:00

Meta建新海纜 連結亞太台灣

聯合報／ 國際中心、記者彭慧明／綜合報導

美國聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）預定十月廿八日投票表決，將以國安威脅為由，對中國大陸企業生產的電信設備更加嚴格設限，這是華府鎖定中國一連串行動的最新舉措。

Meta昨天宣布投資建設亞太區容量最大、全新海底電纜Candle，連結台灣與亞太地區，全長八千公里。Candle預計二○二八年完工，為台灣、日本、菲律賓、印尼、馬來西亞及新加坡間建構強大的通訊網絡。

考量政治、資安等敏感議題，重要國際海纜到東南亞一帶近年都登陸台灣、再延伸連接東南亞等地，台灣除了晶片製造外，對外國際海纜達十四條，成為重要海纜樞紐。

就資安角度來說，全球網路數據傳遞有百分之九十五流量透過海纜跨洲、跨國傳送，但中國大陸最近在破壞海纜設施，已成台灣及周邊海纜資安的爭議來源，特別是近來權宜輪「意外」拉斷海纜，多起事件與中資背景船隻有關，增加了灰色作戰的疑慮。

Meta 海纜

延伸閱讀

資安院指中共監控資料外洩 點名台灣可成駭侵跳板

立法院預算中心：台灣資安警訊 人才、錢財都缺

Meta拚自研AI晶片 計劃收購晶片新創公司Rivos交易條件不公開

台灣大揪伴催動資安服務 攜手精誠旗下智慧資安科技

相關新聞

Meta建新海纜 連結亞太台灣

美國聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）預定十月廿八日投票表決，將以國安威脅為由，對中國大陸企業生產的電信設備更加嚴格設限，這是華府...

歷史上的今天／1958年美軍飛彈營與勝利女神飛彈來台

1958年10月8日，美國陸軍第七十一團第二飛彈營的703名官兵，由營長格林柏率領，乘巨型美國海軍人員運輸艦布端肯立基將軍號，抵達基隆，在碼頭上受到中美兩國軍方代表和數以千計的民眾的熱烈歡迎。

聯合報新聞部啓事

針對鏡報報導黃國昌揭弊事件，聯合報前員工侯俐安7日已有所說明，本報不予置評。 聯合報對新聞處理有嚴謹的規範，對新聞事實一貫善盡查證的責任。

麻婆豆腐、炸醬麵 程建人告別追思充斥記憶中熟悉的味道

外交部前部長程建人上月26日離世，享壽86歲，家屬今（7日）在台北市舉行追思禮拜，在程建人最愛的英文歌曲、綠野仙蹤主題曲...

永豐銀行以行動關懷兒少 助童遠離「手機成癮」

在這個數位科技蓬勃發展的時代，網路已深深融入日常生活，尤其對兒童與青少年而言，社群媒體更是他們探索世界、建立人際關係的重要管道。然而，過度使用網路所帶來的影響，也逐漸成為社會關注的焦點。根據2023年

海龍蛙兵為何從金門移防澎湖？圖解兵力、無人艇部署

原駐守金門的陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營，上個月已完成將全營主力後撤至澎湖的移防任務，進駐當地西嶼牛心灣營區；美軍特戰部隊不再至金門協訓，集中於澎湖實施。據了解，這項重大調整是由國家安全會議與國防部主導決定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。